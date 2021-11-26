МУЗЕЙ ОАО НИТЕЛ

Музей истории ОАО «Нижегородский телевизионный завод имени В.И. Ленина» (ОАО НИТЕЛ) был создан в ноябре 1967 года.

Идея создания заводского музея появилась у членов юбилейной комиссии в период подготовки к празднованию к 50-летия завода, летом 1965 года. (В те годы юбилейную дату исчисляли от закладки первого кирпича первого августа 1915 года).

29 ноября 1966 года парткомом завода была утверждена комиссия по созданию "Музея истории революционной, боевой и трудовой славы Горьковского телевизионного завода имени В.И. Ленина ". Комиссию возглавила редактор заводской многотиражной газеты "Ленинец" Гуськова Ирина Андреевна.

Через газету, на партийных, комсомольских и профсоюзных собраниях прозвучали призывы помочь в создании музея. Люди откликнулись. Непосредственно к сбору материалов (фотографий, документов, экспонатов) активно подключились: Балякина Е.А., Суханова В.И., Степаненков М.М., Кузнецова Н.Е. (инструктор парткома). Каждый член комиссии получил определенный участок работы: - группа Успенской С.Т. готовила материалы о периоде с 1915 по 1928 годы; - группа Тимофеевой И.Г. готовила материалы о периоде с 1928 по 1941 годы; - группа Гуськовой И.А. готовила материалы о периоде Великой Отечественной Войны; - группа Матвеевой И.Л. готовила материалы о послевоенном периоде. В оформлении музея участвовали заводские художники, фотографы, работники отделов главного механика, энергетика, ремонтно-механического и хозяйственного цехов. Активно помогал музею в те годы директор завода Мошков В.К. 6 ноября 1967 года музей был торжественно открыт, общественным директором назначен Купчан Б.А., а постоянным работником стала инженер отдела технической информации Успенская С.Т.

В состав совета музея вошли: Купчан Б.А. - председатель, Гуськова И.А., Успенская С.Т., Елкин Н.Д., Хомяков С.Г., Новожилов И.М., Ефимычев А.И., Бляшко Р.М., а позднее с уходом на пенсию Мошков В.К. Много было добровольцев - помощников, среди них: Тарасова А.И., Беляева А.А., Власова А.А. и другие.

В начале 1970-х годов директором музея была назначена Шолохова Е.Ф. На этом посту она проработала 20 лет. Выставочный зал За более чем 30-летнюю историю музеем было собрано большое количество материалов, проводилось много встреч с трудовыми династиями, которыми завод гордится до сих пор. В музее собирались участники войны по фронтам, первые стахановцы встречались с участниками движения за коммунистическое отношение к труду; проводились праздники "посвящения в рабочие", экскурсии школьников, учащихся ПТУ и многое другое.

За свою деятельность наш музей 16 раз становился призером конкурсов отраслевых музеев. Выставочный зал В декабре 1996 года к празднованию 80-летия завода "январь 1997 года" закончилась третья реконструкция музея и впервые представлена посетителям экспозиция по радиолокационной технике выпускаемой нашим заводом с1947 года.

Авторами этой экспозиции были главный конструктор завода Марков В.Н., ведущие конструкторы изделий Фаерман А.И., Брызгалов А.С., Орлов Ю.Б., Мочалов М.Н., Вильниц Э.З., от технологов - бывший заместитель главного технолога завода Калягин Н.П., и другие. И.А. Гуськовой, совместно с группой из состава актива и совета музея Фаерманом А.И., Местером А.А., Фроловым Г.В., Чебурашкиной Н.Н., Поляковым Н.М., Быковой Е.В., Белоусовым Н.Г. и другими , создан путеводитель по всей музейной экспозиции.

Иллюстрации:

Музей истории ОАО «Нижегородский телевизионный завод имени В.И. Ленина» (ОАО НИТЕЛ).