МУЗЕЙ ОАО «ГАЗ»

Музей истории ОАО «ГАЗ» открыт в 1965 году. Расположен на двух этажах Учебного центра ОАО «ГАЗ».

На втором - экспозиция «История и развитие «ОАО Газ», внизу - стационарная выставка « Автомобили и их создатели», которая знакомит посетителей с коллекцией автомобилей марки «Газ».

Музей открыт 10 октября 1965 года. Инициаторы его создания - ветераны и администрация ГАЗа. Музей обладает уникальныой коллекцией автомобилей и документальным фондом, включающем архивы работников завода. Музей знакомит посетителей с традициями ГАЗа и автомобильной культурой, используя свою уникальную коллекцию. Кроме автомобилей, музей собирает и хранит всё, что связано с жизнью автозаводцев.

Музей - лицо компании. Музейная экспозиция, справочный апппарат, работа с посетителями - всё это способствует формированию общественного мнения о предприятии. Особый интерес наших посетителей вызывает автомобильное наследие ГАЗа. Все аватомобили приобретены в результате большой и систематической поисковой работы. Все они прекрасно отреставрированы и поддерживаются в рабочем состоянии.

Иллюстрации:

Музей истории ОАО «ГАЗ».