МУЗЕЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
Музей нижегородской интеллигенции является единственным в России музеем, посвященном жизни и быту интеллигенции конца XIX - начала XX века.
Он находится в центре Нижнего Новгорода, в доме, построенном в 1842 году, на участке старого города, сохранившим свой облик с позапрошлого века. Воссозданный из подлинных предметов быта, интерьер представляет собой типичную квартиру разночинного интеллигента среднего достатка.
Скромность, строгость, функциональность, художественный вкус владельца являются основными характеристиками обстановки данной квартиры. Посетив музей, вы узнаете много интересного о деятельности, культуре, нравах нижегородской интеллигенции. Каждый последний четверг месяца в музее проходят тематические вечера с участием представителей науки и искусства. Организуемые в музее выставки сопровождаются культурно-развлекательными программами для учащихся.
Построен в 1842 году, переходил из рук в руки: в 1860-1870-е годы домом владел чиновник Петров Д.Т., затем врач Фивейский М.М., 1890-1902 годы - купец Б.Ф. Пятов (сдавал сестрам - Л.Ф. Невзоровой, Е.Ф. Невзоровой). В 1899 году в доме останавливалась М.И. Ульянова, в 1900 году - Ульяновы. До 1967 году - жилой дом, 1967-1993 годах - дом-музей Невзоровых, с 1993 года - Музей нижегородской интеллигенции (единственный в России типологический музей- квартира русской интеллигенции).
Экспозиция музей-квартиры включает:
1. Гостиная-столовая. Подлинники XIX века - гостиный гарнитур, венские стулья, столики - чайный, ломберный; действующее (используемое на вечерах) пианино; буфет в классическом стиле. 2. Кабинет рабочий. Подлинники: бюро с секретером и письменным прибором (12 предметов - зеленый мрамор); вальтеровское кресло; книжные шкаф и полки стиля Буль. 3. Девичья комната. Подлинные: деревянная кровать (конец XIX - начала XX века), дамский письменный стол со шкатулками для рукоделия; письменный прибор (белый мрамор, художественная бронза); этажерка с книгами; туалетный столик; гардероб; картина шитая шерстями по конгрессу (изящество и тонкость вкуса). 4. Прихожая. Подлинные: две вешалки - одна для теплого платья, вторая - для зонтов, тростей, шляп; диван, стулья ( сиденья и спинки плетеные из бамбука); сундуки для одежды (зима, лето), дорожные ( рациональность, удобство).
Иллюстрации:
Музей нижегородской интеллигенции.