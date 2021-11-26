МУЗЕЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Музей нижегородской интеллигенции является единственным в России музеем, посвященном жизни и быту интеллигенции конца XIX - начала XX века.

Он находится в центре Нижнего Новгорода , в доме, построенном в 1842 году, на участке старого города, сохранившим свой облик с позапрошлого века. Воссозданный из подлинных предметов быта, интерьер представляет собой типичную квартиру разночинного интеллигента среднего достатка.

Скромность, строгость, функциональность, художественный вкус владельца являются основными характеристиками обстановки данной квартиры. Посетив музей , вы узнаете много интересного о деятельности, культуре, нравах нижегородской интеллигенции. Каждый последний четверг месяца в музее проходят тематические вечера с участием представителей науки и искусства. Организуемые в музее выставки сопровождаются культурно-развлекательными программами для учащихся.

Построен в 1842 году, переходил из рук в руки: в 1860-1870-е годы домом владел чиновник Петров Д.Т., затем врач Фивейский М.М., 1890-1902 годы - купец Б.Ф. Пятов (сдавал сестрам - Л.Ф. Невзоровой, Е.Ф. Невзоровой). В 1899 году в доме останавливалась М.И. Ульянова, в 1900 году - Ульяновы. До 1967 году - жилой дом, 1967-1993 годах - дом-музей Невзоровых, с 1993 года - Музей нижегородской интеллигенции (единственный в России типологический музей- квартира русской интеллигенции).

Экспозиция музей-квартиры включает:

1. Гостиная-столовая. Подлинники XIX века - гостиный гарнитур, венские стулья, столики - чайный, ломберный; действующее (используемое на вечерах) пианино; буфет в классическом стиле. 2. Кабинет рабочий. Подлинники: бюро с секретером и письменным прибором (12 предметов - зеленый мрамор); вальтеровское кресло; книжные шкаф и полки стиля Буль. 3. Девичья комната. Подлинные: деревянная кровать (конец XIX - начала XX века), дамский письменный стол со шкатулками для рукоделия; письменный прибор (белый мрамор, художественная бронза); этажерка с книгами; туалетный столик; гардероб; картина шитая шерстями по конгрессу (изящество и тонкость вкуса). 4. Прихожая. Подлинные: две вешалки - одна для теплого платья, вторая - для зонтов, тростей, шляп; диван, стулья ( сиденья и спинки плетеные из бамбука); сундуки для одежды (зима, лето), дорожные ( рациональность, удобство).

Иллюстрации:

Музей нижегородской интеллигенции.