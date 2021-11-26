МУЗЕЙ НЕВСКОГО ЗАВОДА

Музей истории Невского завода. Невский завод был основан в 1857 году в Петербурге англичанином Томсоном как металлургическое предприятие.

Впоследствии завод несколько раз изменял специализацию. Менялись и владельцы завода. Акции его переходили из рук в руки. В качестве судостроительного завода предприятия стало после того, как в 1864 году перешло в руки двух русских золотопромышленников П.Ф. Семянникова и В.А. Полетики.

Предприятие получило название «Невский литейный и механический завод Семянникова и Полетики». В 1870 году завод перешел к «Русскому обществу паровозов и горных заводов», в 1890 году куплен «Московским товариществом Невского завода» и в 1899 году перешел во владение товарищества Невского судостроительного и механического заводов.

На развитие предприятия наложило отпечаток неудачное расположение завода. Бывшее Шлиссельбургское шоссе (ныне проспект Обуховской обороны) делило территорию завода на две части. Стапели размещались на берегу Невы по одну сторону шоссе, а производственные мастерские и склады - по другую.

Невские мосты, допускавшие тогда в разводных проемах проход кораблей лишь малого и среднего водоизмещения, не позволяли строить на этом заводе суда водоизмещением более 8000 тонн. Это и определило специализацию завода - строительство миноносцев, легких крейсеров и вспомогательных судов. Перед русско-японской войной завод сдал флоту крейсера II ранга «Жемчуг» и «Изумруд», значительное число небольших миноносцев таких типов как «Циклон» и «Сокол» (в том числе легендарный миноносец «Стерегущий»).

В период промышленного кризиса 1904-1908 годов завод переживал тяжелые дни. В эти годы судостроительный отдел завода принес около 2 млн рублей убытка. Стоимость акций завода непрерывно понижалась. Чтобы спасти предприятие от финансового краха, Государственный банк начал скупать акции Невского завода. К 1910 году предприятие из частного фактически превратилось в казенное. Число рабочих в 1913 году составляло около 3 тысяч человек.

В Советское время на Невском Заводе трудились многие творческие личности. Например, поэт Виктор Соснора.

Иллюстрации:

Музей истории Невского завода.