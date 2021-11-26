МУЗЕЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ

Тарногский музей традиционной культуры был открыт 10 октября 1970 года.

Первоначально он располагался в классной комнате Лохотской начальной школы. Сбором экспонатов, оформлением экспозиции занимался краевед В.Е.Величутин. В 1973 году школьный музей был перебазирован в райцентр, экспозиция занимала две комнаты в приспособленном помещении, фонды насчитывали 273 единицы хранения.

В настоящее время музей располагается в трёх зданиях. Основное здание (улица Советская, дом 14) 1927 года постройки, В нём расположена основная экспозиция музея - отдел «Традиционная народная культура». 1 зал - «Круг жизни северного крестьянина» (жизненный цикл с обрядами и традициями), 2 зал - «Женские традиционные ремесла» (символика древних кокшеньгских обрядов в вышивке и резьбе по дереву), 3 зал - «Основные занятия кокшаров» (земледелие, льноводство, ремёсла), 4 зал - отдел природы (животный и растительный мир Тарногского района, традиционное природопользование). В здании имеются выставочные помещения, где проходят тематические выставки.

Историко - мемориальный отдел Дом-музей А.А. Угрюмова (Советская, дом 20) 1929 года постройки, бывший жилой дом семьи Угрюмовых. Экспозиция располагается в 3 комнатах: 1 - «Родословная семьи Угрюмовых », 2 - «Жизнь и деятельность А.А.Угрюмова», 3 - «История народного образования Кокшеньги». В двух комнатах проводятся тематические выставки.

Этнографический отдел музея расположен в деревне Заречье, улица Центральная, дом 14 (Маркушевское поселение) в бывшем здании земской управы 1818 года постройки. В отделе работает экспозиция «Святыни Кокшеньги» (культовые деревья, сакральные камни, Тиуновское святилище, храмы Кокшеньги), открытые фонды и выставочный зал. Тарногский музей традиционной культуры предлагает посетителям обзорные и тематические экскурсии, музейные уроки и занятия, творческие мастерские и анимационные программы.

Иллюстрации:

Музей традиционной народной культуры.