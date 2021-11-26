МУЗЕЙ Н.А. МОРОЗОВА

Мемориальный дом-музей Николая Александровича Морозова был создан в 1946 году в усадьбе Борок, основанной в середине XIX века и принадлежавшей семье академика Н. А. Морозова .

Мемориальный дом является ярким примером русской провинциальной усадьбы конца XIX - начала XX вв. В доме полностью сохранена обстановка, при жизни окружавшая Н.А. Морозова. Рядом с домом раскинулся английский парк с прудом. На экспозиционно-выставочной площади около 280 кв.м. размещается почти 9 тысяч экспонатов. Самые интересные среди них - редкие книги на одиннадцати языках из личной библиотеки Н.А. Морозова, коллекции минералов, гербариев, мебель различных стилей.

Иллюстрации:

Мемориальный дом-музей Н.А. Морозова.