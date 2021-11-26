МУЗЕЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Музей музыкальной культуры Республики Татарстан был создан в целях сохранения и пропаганды музыкального наследия Республики Татарстан.

Цель: сохранение, изучение и популяризация памятников музыкальной культуры Республики Татарстан. Задачи: выявление, сохранение и показ наиболее ценных, значительных памятников музыкальной культуры Республики Татарстан, представление характерных особенностей возникновения, формирования и развития многонационального музыкального наследия народов республики, представление культурно-исторического значения Казани в формировании музыкальной культуры края.

Созданию в Казани Музея музыкальной культуры Республики Татарстан предшествовала серия тематических выставок музыкальных инструментов. Так, в 1998-1999 годы экспонировалась первая Казанская выставка музыкальных инструментов под названием «Все струны сокровенные сердец…». В 2002 году в Литературном музее Г. Тукая работала серия выставок, показывающих тесную взаимосвязь поэтического наследия Г. Тукая с музыкальным творчеством.

Цикл состоял из трех выставок: «Мелодии Кырлая», «Саз мой нежный и печальный...» и «В ритмах Тукая». В 2006 году на основе музыкального инструментария Национального музея Республики Татарстан создан научно-исследовательский проект «Музыка музея», который был признан победителем грантового конкурса музейных проектов «Меняющийся музей в меняющемся мире» Благотворительного фонда Владимира Потанина.

В рамках проекта была проведена музейно-образовательная программа, состоящая из цикла экскурсий-концертов, был создан «Каталог музыкальных инструментов Национального музея Республики Татарстан».

В музее завершается исследовательская работа по созданию научной концепции, ведется работа по комплектованию фондов музея, работает музыкальная гостиная.

Иллюстрации:

Музей музыкальной культуры Республики Татарстан.