МУЗЕЙ МОРСКОГО КОЛЛЕДЖА

Музей истории Морского Технологического Колледжа МГУ имени адмирала Г.И. Невельского отражает историю Колледжа за 73 года его существования, начиная с открытого 24 июля 1941 году в городе Владивостоке РУ №12, переименованного 19 сентября этого же года в РУ №10.

Училище готовило в годы войны металлистов для ремонта судов и для предприятий Дальнего Востока. В послевоенные годы училище продолжало обеспечивать рабочими кадрами оборонную промышленность, затем стало готовить специалистов для завода «Радиоприбор».

В 1963 году ремесленное училище было переименовано в Городское профессионально-техническое училище №7 и стало готовить кадры для ВБТРФ (Владивостокская база тралового и рефрижераторного флота), с 2005 года училище вошло в состав университетского комплекса Морского Государственного Университета имени адмирала Г.И. Невельского и стало называться МТК. За эти годы было подготовлено более 15 тысяч высококвалифицированных рабочих. Среди выпускников училища народный артист России Александр Михайлов.

Музей в училище был открыт в 1986 году к 45-летию училища. С тех пор экспозиция музея неоднократно обновлялась. Фонды музея насчитывают около 1000 экземпляров, музей награждался Грамотами и Дипломами Краевого Музея истории профессионального образования Приморского края и Федерального Музея ПТО.

При музее работает кружок экскурсоводов и Клуб интересных встреч. Регулярно организуются посещения других музеев города, курсанты посещают лекции в Обществе Изучения Амурского края - филиале РГО - и участвуют в организуемых им краеведческих поездках. Музей принимает активное участие в краевых, городских конференциях, много публикует материалов о жизни колледжа в газетах, а также готовит материалы для сайтов МТК и МГУ.

Иллюстрации:

Музей истории Морского Технологического Колледжа МГУ имени адмирала Г.И. Невельского.