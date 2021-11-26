МУЗЕЙ М.Д. СКОБЕЛЕВА

Мемориальный комплекс Михаила Дмитриевича Скобелева.

Имя знаменитого Белого генерала М. Д. Скобелева - народного героя, представителя славной российской династии боевых офицеров, человека невероятно трудной судьбы, одного из выдающихся военачальников отечественной истории, политического деятеля европейского масштаба, национального героя Болгарии - неразрывно связано с Рязанской землей.

Михаил Дмитриевич Скобелев так много сделал для славы и могущества Родины, что имя его уже при жизни стало легендой, и не только в родной стране. Верный сын России, кавалер многих отечественных и иностранных орденов, генерал от инфантерии М.Д. Скобелев нашел вечное успокоение на Рязанщине. Умер 25 июня 1882 года (по старому стилю) в Москве. Похоронен в родовом имении в с Заборово Новодеревенского района Рязанской области.

В сентябре 2003 года в селе Заборово Новодеревенского района Рязанской области (родовое имение Скобелевых) открылся мемориальный комплекс, который включает в себя Спасскую церковь, в приделах которой похоронены родители Скобелева и сам Белый генерал, бронзовый бюст на одноименной площади, музей.

Музей расположен в отреставрированном здании земской школы, основанной М.Д. Скобелевым в 1881 году. Экспозиции демонстрируют жизнь и деятельность М.Д. Скобелева. В музее также организованы выставки по истории рода и усадьбы Скобелевых. Центральный музей Вооруженных Сил выдал музею во временное пользование 12 российских наград генерала.

Сотрудниками музея проводится культурно-образовательная работа с молодёжью по патриотическому воспитанию.

Иллюстрации:

Мемориальный комплекс Михаила Дмитриевича Скобелева.