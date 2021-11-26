МУЗЕЙ ЛАИШЕВСКОГО КРАЯ

Музей Лаишевского края имени Г.Р. Державина расположен в городе Лаишево. Основные виды деятельности музея: научно-фондовая, научно-исследовательская, культурно-образовательная.

Экспозиция включает разделы: "Лаишевский край с древнейших времен до начала ХХ века", "Город Лаишев с середины XVI до конца ХХ века", "Развитие экономики Лаишевского района".

В экспозиции представлены материалы палеонтологии - бивень, зуб мамонта, известняк с раковиной, фрагмент окаменевшего дерева, останки окаменевшего трилобита; предметы археологических культур - эпохи неолита , ананьинской, азелинской, именьковской; периода Булгарского государства, Золотой Орды , Казанского ханства - орудия труда, украшения, монеты и пр. Среди них корчага с руническим знаком начала Х века, браслеты женские XII-XIV веков, другие редкие находки.

Особое место занимает тема национального состава Лаишевского уезда: представлены материалы о жизни татар, кряшен (крещеных татар), русских, а также история многочисленных помещичьх владений, среди которых имения Д. Мозалевского, В. Юшкова, Б. Ильина, П. Щетинкина и других.

В интерьерах представлен промысел жителей Лаишевского уезда. Среди многочисленных документов и экспонатов - книги с автографом П.М. Дульского, предметы периода Первой мировой войны, печать Уездной земской управы, личная печать А.Я. Сайдашева, основателя известной мусульманской газеты "Баян-эль-хак", дореволюционные фотографии Лаишевского уезда, иконы , шамаили XVIII-XX веков и другое.

Экспозиция "Река времен: жизнь Державина" рассказывает о жизни и творчестве Г.Р. Державина , уроженца Лаишевского края, и увековечении его памяти в Татарстане. Представлены прижизненное издание поэта (1808 год) и коллекция книг Г.Р. Державина. Экспозиция «Развитие экономики Лаишевского района» знакомит с промышленными и сельскохозяйственными предприятиями и демонстрирует образцы выпускаемой продукции.

Основная цель работы патриотическое, нравственное воспитания, чувство гордости к своей Малой Родине. Музей активно внедряет событийный туризм. Во время занятий участники знакомятся традициями народов Лаишевского края, на мастер-классах изготавливают различные поделки.

Иллюстрации:

Музей Лаишевского края имени Г.Р. Державина.