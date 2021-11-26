МУЗЕЙ-КВАРТИРА И.Я. ЯКОВЛЕВА»

Музей «Симбирская чувашская школа. Квартира И.Я. Яковлева».

Созданная в 1868 году И.Я. Яковлевым Симбирская чувашская учительская школа стала крупным культурно-просветительским центром, объединявшим мужскую учительскую школу и женские педагогические курсы, начальные мужские и женские училища.

Здесь учились чуваши, мордва , марийцы , татары и представители других народов России. Педагогический состав также был многонационален. На территории школьной усадьбы находилось шесть зданий: нижний корпус, деревянный флигель, здание домовой церкви, здание школьных мастерских, верхний корпус, здание мужского двухклассного приходского училища. Все здания сохранились до наших дней.

В настоящее время в четырёх зданиях располагается Ульяновское училище культуры, в здании бывшей домовой церкви - храм во имя Сошествия Святого Духа на Апостолов, а в «верхнем корпусе» - музей «Симбирская чувашская школа».

Иллюстрации:

Музей «Симбирская чувашская школа. Квартира И.Я. Яковлева».