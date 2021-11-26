МУЗЕЙ КАЛИНИНГРАДСКОГО УЧИЛИЩА

Музей Калининградского высшего военно-морского училища.

7 апреля 1969 года было принято Постановление Совета Министров СССР о формировании Калининградского высшего военно - морского училища. В ноябре 1998 года оно преобразовано в Балтийский военно-морской институт. 24 мая 2002 года распоряжением Правительства России ему присвоено почетное наименование, напоминающее о прославленном российском флотоводце-адмирале Ф.Ф. Ушакове.

Сейчас институт является одним из девяти филиалов военного учебно-научного центра ВМФ РФ Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова . Воспитанники вуза были на атомном подводном крейсере «Курск». Капитан 3 ранга Андрей Силогава, капитан-лейтенанты Борис Гелетин и Олег Насиковский, старшие лейтенанты Сергей Фитерер и Александр Гудков посмертно награждены орденами Мужества.

В память о них в музее Балтийского военно-морского института создана экспозиция.

Иллюстрации:

Музей Калининградского высшего военно-морского училища.