МУЗЕЙ ИСТОРИИ ТЮМЕНИ

Музей истории города Тюмени знакомит с историей становления и развития Тюмени.

Его экспозиции представляют Тюменский острог , первую русскую крепость на территории Сибири, сооруженную в 1589 году. На экскурсии вам расскажут о том, как в XVI-XIX веках в Тюмени появились первый водопровод, телеграф и железнодорожная станция, об Исторической площади, откуда брал начало город Тюмень, о первых православных храмах, в частности о Свято-Троицком мужском монастыре.

Иллюстрации:

Музей истории города Тюмени.