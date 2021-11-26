МУЗЕЙ ИСТОРИИ ПГУ

Музей истории Пермского Государственного Университета.

Значение университетских музеев не только в том, что они предоставляют огромные возможности для познавательной и научной деятельности, а такие возможности есть далеко не у всех вузов Прикамья и России .

Коллекции музеев - культурный фон Пермского университета, часть культуры нашего города. Первый вуз на Урале был основан в 1916 году. В соответствии с Уставом университетов России 1863 года при нем сразу же было сформировано несколько музеев.

С момента основания Пермский университет получил «классическую» конфигурацию, обладая уникальными коллекциями редчайших памятников, неоценимым материалом, обогащающим знания многих поколений студентов и ученых и формирующим их мысли, чувства, вкусы. Мы гордимся нашей собственной «классикой», известной не только в Перми , но и в других городах России, а также за рубежом.

Коллекции музеев - ботанического, зоологии беспозвоночных и позвоночных, минералогического, палеонтологии и исторической геологии, Пермской системы, юстиции и истории университета - удивительно разнообразны, а хронологические границы их материалов необычайно широки. В коллекциях насчитывается более 100 тысяч единиц хранения основного фонда.

Иллюстрации:

Музей истории ПГУ.