МУЗЕЙ ИСТОРИИ ПАРТИЗАНСКА

Музей истории города Партизанска основан в 1976 году.

Здесь хранится этнографическая коллекция, где представлены вещи аборигенов и переселенцев, документы, фотографии, оружие периода Гражданской войны 1918–1922 годов и Великой Отечественной войны, а также артефакты, связанные с деятельностью в шахтах, на заводах и фабриках, вокруг которых вырос город Партизанск.

Иллюстрации:

Музей истории города Партизанска.