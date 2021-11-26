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МУЗЕЙ ИСТОРИИ ПАРТИЗАНСКА
Музей истории города Партизанска основан в 1976 году.
Здесь хранится этнографическая коллекция, где представлены вещи аборигенов и переселенцев, документы, фотографии, оружие периода Гражданской войны 1918–1922 годов и Великой Отечественной войны, а также артефакты, связанные с деятельностью в шахтах, на заводах и фабриках, вокруг которых вырос город Партизанск.
Иллюстрации:
Музей истории города Партизанска.
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