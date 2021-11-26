МУЗЕЙ ИСТОРИИ ОБНИНСКА

Деятельность музея истории города Обнинска неразрывно связана с историей Обнинска , так как город - объект интересов и деятельности музея.

Поэтому у музея особая функция в формировании культурной и духовной среды города, как и у города - особая роль в российской истории. Экспозиция музея истории Обнинска способствует укреплению и более глубокому представлению об имидже города, его научно-техническом потенциале и возможностях сотрудничества с любыми, в том числе и зарубежными партнерами. Большую роль в организации культурно-познавательного досуга жителей города играют художественные и тематические выставки, тематические вечера, вечера дарения, презентации.

Будущее музея истории Обнинска непрерывно связано с будущим города, так как он является центральным объектом интересов и деятельности музея. Поэтому постоянна связь музея с общественностью и представителями органов власти, различных предприятий и фирм. Все проблемы, связанные с развитием Обнинска, находят отражение в музее, так как музей хранит историю всего города, его духовные и культурные ценности, его традиции.

Главный же задачей музея всегда было и остается создание таких условий, чтобы посещение его было комфортным, интересным и запоминающимся.

Иллюстрации:

Музей истории города Обнинска.