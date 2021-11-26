МУЗЕЙ ИСТОРИИ БАМ

Музей «История БАМ» открыт 20 ноября 1981 года. Экспозиция музея посвящается истории изыскания, проектирования, строительства БАМа на севере Бурятии.

В музее проводятся экскурсии по постоянной экспозиции «История строительства железной дороги на севере Бурятии», музейные лекции, экспонируются интересные выставки из собственных фондов и местных художников, проводятся творческие встречи и музейные праздники.

Для учащихся школ города разработаны и внедрены программы эколого-краеведческого и художественно-эстетического направления. Фонды музея насчитывают около 7 900 единиц хранения. Это уникальные экспонаты по истории изысканий и строительства железной дороги на севере Бурятии (личные вещи, фотографии, археологические находки, карты, схемы), также представлены материалы по экологии озера Байкал, произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства .

В небольшом зале размещается художественный салон, в котором можно приобрести сувениры, изделия народных мастеров, произведения живописи, полиграфическую продукцию.

Иллюстрации:

Музей «История БАМ».