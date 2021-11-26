МУЗЕЙ ИНСТИТУТА МЕРЗЛОТОВЕДЕНИЯ

Музей Института мерзлотоведения СО РАН организован в 2006 году.

Профиль музея - естественно-научный, научно-технический и историко-культурный. Музей включает три основных музейно-научных комплекса: экспозиционно-выставочный зал; Шахта Шергина; подземная научная лаборатория института.

Научно-просветительная работа проводится лекторской группой института (руководитель - Шац М.М.) по линии общества «Знание» с туристами, членами официальных делегаций, участниками международных, российских и республиканских конференций, школьниками и другими посетителями.

Ежегодно музей посещают свыше 1000 человек. В числе посетителей музея иностранные журналисты, дипломаты, ученые и специалисты из США, Германии, Японии , Польши, Франции, Голландии и других государств. Главной целью создания Музея является пропаганда значимости изучения и учета вечной мерзлоты и науки мерзлотоведения в социально-экономическом и общекультурном развитии северных регионов.

История взаимовлияния человека и криолитозоны, в том числе результаты работы отечественных мерзлотоведов, сами по себе являются значимой частью общекультурного наследия. Профиль музея определен как естественно-научный, научно-технический и историко-культурный. Он ставит задачи пропаганды привлекательности науки среди молодежи, общей и научной профессиональной ориентации, рассказывать о научной продукции института в ее практическом значении, а также поддерживать новые идеи междисциплинарных научных исследований, выполнять просветительские и образовательные функции.

Иллюстрация:

Музей Института мерзлотоведения СО РАН.