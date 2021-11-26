МУЗЕЙ ГОРОДА СТРЕЖЕВОГО

Историко-краеведческий музей города Стрежевого. Открыт в 1991 году.

Преобразован из филиала Томского областного государственного историко- архитектурного музея. Проводятся образовательные краеведческие программы для детей разного возраста.

Стрежевской краеведческий музей был преобразован из филиала Томского областного государственного историко-архитектурного музея решением исполнительного Стрежевского городского комитета № 211 от 06.11.1990 года. Директором музея стала В.Т. удрума, которая проработала в этой должности до 2002 года Работала в должности главного хранителя до мая 2011 года. С 2002 по 2008 годы музей возглавляла Е.А. Селиванова, с 2009 года - Л.В. Ланцова.

Основные посетители музея - школьники. Большое внимание уделяется работе с пенсионерами, посетителями с ограниченными возможностями здоровья. Все музейные мероприятия разрабатываются с учетом специфики музея и особенностей его музейного собрания. Возможность приходить в музей часто и узнавать каждый раз что-то новое и интересное предоставляется благодаря реализации культурно-образовательных программ «Таёжные сказки», «Учимся, играя», «Крестьянский дом и всё что в нём», «Культура народов Томской области», «В согласии с природой», «Стрежевой - город на стрежне», «Народный календарь», «Календарь памятных дат» и различных проектов. Занятия в музее имеют интерактивный характер, музейные встречи часто проходят в театрализованной, игровой форме, форме мастер-классов, познавательных путешествий. У вступающих в брак большой популярностью пользуется этнографическая программа «Ключи от счастья».

Миссия историко-краеведческого музея города Стрежевого - формирование высококультурного гуманистически ориентированного толерантного общества, уважающего традиции прошлого и достижения настоящего, формирование исторического самосознания у жителей города Стрежевого. Сотрудники музея реализуют комплекс научных, информационных, просветительских и культурных инициатив, направленных на выявление специфики Томского севера, патриотическое , духовное, эстетическое, нравственное воспитание жителей города Стрежевого.

Иллюстрации:

Историко-краеведческий музей города Стрежевого.