МУЗЕЙ ДВО РАН

Музей археологии и этнологии Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН открыт 15 ноября 1979 года при Институте истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока.

У истоков создания музея стоят: академик Крушанов А.И., известные учёные, специалисты в области археологии и этнографии юга Дальнего Востока Андреева Ж.В., Шавкунов Э.В., Сем Ю.А., а также сотрудники института Вострецов Ю.Е., Васильев Ю.М., Старцев А.Ф.

Экспозиции музея представляют исключительный интерес для учёных из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы и Америки. Регулярны экскурсии для студентов Высших учебных заведений города Владивостока по специальностям история, культурология, туризм и другим направлениям, а также для учащихся школ города Владивостока и Приморского края . С научными коллекциями из фондов музея работают специалисты.

Богатейшее научное музейное собрание, созданное и пополняемое усилиями учёных Российской академии наук, имеет большой потенциал в сфере науки, культуры и международного туризма.

Иллюстрации:

Музей археологии и этнологии Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН.