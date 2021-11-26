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МУЗЕЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО УНИВЕРСИТЕТА
Музей археологии и этнографии Дальневосточного государственного университета открыт в 1999 году.
Фонд музея насчитывает более 300 тысяч единиц хранения. Археологические и этнографические экспонаты составляют экспозицию об истории края с древнейших времен до наших дней.
Особую гордость составляет коллекция предметов эпохи неолита (VIII-II тысячелетия до н.э.). Этнографическая коллекция повествует о быте коренного населения Приморья - удэгейцев, русских переселенцев конца XIX - начала XX веков. Многие из экспонатов были собраны преподавателями и студентами Государственного дальневосточного университета.
Иллюстрации:
Музей археологии и этнографии Дальневосточного государственного университета.
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