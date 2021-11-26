МУЗЕЙ БЫТА СИМБИРСКА

Музей-усадьба городского быта «Симбирск конца XIX - начала XX веков» размещается в одном из флигелей бывшей усадьбы священника Симбирского Троицкого собора И.А. Анаксагорова и воспроизводит типичный жилой дом горожанина среднего достатка.

В экспозиции представлена коллекция русского фарфора, осветительных приборов и мебели. По отзывам посетителей, этот музей чаще называют «Музеем семьи», поскольку изучение семейных праздников, обрядов, свадебных традиций в музее городского быта стало уже привычным для жителей нашего города.

В 2013 году в музее осуществлён проект «Несколько способов почувствовать время» как первый опыт внедрения современного акустического и светового оборудования с программным управлением в мемориальную экспозицию.

Согласно концепции контактного восприятия, чем больше органов чувств человека задействовано в восприятии предмета, тем более полное представление он получает о нём. Направленный, постоянно меняющийся свет, голоса прежних владельцев, звуки рояля, скрип половиц, треск поленьев в печке, звон посуды поведут посетителей по комнатам старого дома. Особенно важно, что реализация проекта позволит горожанам и гостям города познакомиться с экспозицией музея, не нарушая аутентичности приглушенного освещения дома, характерного для конца XIX - начала XX века.

Ещё одна техническая новинка привлечёт внимание посетителей музея - старинный телефон. Каждый, кто поднимет его трубку, сможет осведомиться о «последних» светских новостях Симбирска. А новый выставочный зал музея воссоздает обстановку кабинета «коллекционера» конца XIX - начала XX веков.

Иллюстрации:

Музей-усадьба городского быта «Симбирск конца XIX - начала XX веков».