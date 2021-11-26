МУЗЕЙ БЫТА СИБИРИ

Музей сельского хозяйства и быта хозяев Сибири. Основу коллекций составляют предметы крестьянского быта, привезенные студентами из сел Омской области .

Создается с 1995 года по инициативе доцента кафедры сельскохозяйственных машин И.Д. Кобякова. Основу коллекций составляют предметы крестьянского быта, привезенные студентами из сел Омской области. Часть предметов собраны И.Д. Кобяковым в Омске у жителей частного сектора (бывших сельчан).

Среди дарителей - студенты Н. Шагаева, О. Жукова, М. Яровая, Ю. Найденов, комендант первого учебного корпуса П.В. Иванова и многие другие. Экспозиция музея еще не оформлена. Предполагается, кроме бытовых предметов, включить в экспозиционный показ макеты всевозможных орудий, приспособлений и устройств (кожемяльных и льномяльных станков, транспортных средств, ледников, коптилен и так далее). Основной фонд - около 100 единиц хранения. Адрес института: улица Сибаковская, 4. Руководитель музея: И.Д. Кобяков.

Иллюстрации:

Музей сельского хозяйства и быта хозяев Сибири.