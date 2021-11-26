МУЗЕЙ БУРЯТИИ

Государственное автономное учреждение культуры РБ «Национальный музей Республики Бурятия» создано в 2011 году путем слияния трех музеев: Музея истории имени М.Н. Хангалова, Художественного музея имени Ц.С. Сампилова и Музея природы Бурятии.

В настоящее время проводится работа по проектированию здания для вновь созданного музея. Основной фонд ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия» насчитывает 75193 тысяч единиц хранения. Музей истории Бурятии Музей создан 10 октября 1923 года по постановлению Бурятского ревкома.

В 1958 году музею было присвоено имя выдающегося бурятского этнографа Матвея Николаевича Хангалова (1858-1918 годы), в фондах музея хранятся уникальные памятники культуры народов Бурятии, Центрально-азиатского региона, историко- этнографические материалы сибирских родов и племен. Вещественные и документальные памятники разных эпох и народов составляют широкую палитру, раскрывающую историю и культуру народов Байкальского региона.

Художественный музей имени Ц.С. Сампилова создан в 1943 году совместным Постановлением Совета Народных комиссаров Бурят-Монгольской АССР и бюро Бурятского обкома ВКП(б) было решено открыть в городе Улан-Удэ Государственный художественный музей. Основой фондов музея послужили произведения бурятских художников. В 1966 году музею было присвоено имя основоположника профессионального искусства Бурятии, народного художника, заслуженного деятеля искусств Ц.С. Сампилова.

Музей природы Бурятии открыт 12 июля 1983 года на основе отдела краеведческого музея имени М.Н. Хангалова. Расположен музей в здании - памятнике федерального значения «Дом общественного собрания». Современный объем фондов музея включает палеонтологические, зоологические, геологические, ботанические коллекции, отражающие биоразнообразие природы Бурятии.

Экспозиция музея построена ландшафтным метолом, ее основная тема «Природа и человек». Главное место в экспозиции занимает показ озера Байкал - уникальной водной экосистемы с особым режимом природопользования.

Иллюстрации:

Национальный музей Республики Бурятия.