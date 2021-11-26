МУЗЕЙ АВТОЭКЗОТИКИ

В Петербурге открылся музей автоэкзотики как дополнение ранее открытым музеям ретро автомобилей в Выборге и Зеленогорске.

Организатором данного музея был клуб «Ретро-Юнион». Изначально в музейное помещение помещалось около 30 автомобилей, которые периодически менялись в рамках различных выставок.

Но с 1990-х годов коллекция музея стала значительно расширяться. Место стала не хватать. Комплекс Ленэкспо взял на себя эту проблему, и теперь музей автоэкзотики располагается в данном комплексе в павильоне №3 на площади более 2500 кв.м.

В основном это американские автомобили 1950-1970-х годов. Здесь можно увидеть полную коллекцию Форд Мустанг, а также различные, так называемые, "мускул кары". Наряду с автомобилями прошлого века в музее автоэкзотики можно найти и современные автомобили, отлично тюнингованные и сделанные по последнему слову техники. Не смотря на такую разницу во времени автомобили великолепно сочетаются друг с другом и радуют пришедших посетителей.

В музее также представлены и отечественные авто, такие как: "Чайка", "ЗИЛ", "ГАЗ", "Волга", ну, и конечно, "Запорожец", который серьезно выделяется на фоне других машин. Двигатель у него от мотоцикла Yamaha R1, мощность которого 300 "лошадей". Помимо этого в музее автоэкзотики представлена огромная коллекция мотоциклов, королем которых является легендарный Harley-Davidson.

После открытия музея автоэкзотики в Петербурге , Ленэкспо также открыло и автомобильный клуб «Каменный лев», в котором можно послушать красивую джазовую музыку, причем круглосуточно.

Иллюстрации:

Музей автоэкзотики.