МУЗЕЙ А.И. ПОКРЫШКИНА

Музей А.И. Покрышкина открыт 5 марта 1998 года в здании Новосибирского технического колледжа имени А.И. Покрышкина.

В 1932 году это учебное заведение называлось Школа фабрично-заводского ученичества при заводе Сибкомбайн, его закончил будущий прославленный летчик, трижды Герой Советского Союза, маршал авиации А.И. Покрышкин, здесь он получил профессию слесаря-лекальщика.

Главная цель работы музея - сохранение памяти о выдающемся земляке и содействие патриотическому воспитанию молодежи.

В музее функционируют залы:

- Зал, посвященный А.И. Покрышкину, его биографии и боевому пути;

- Зал «Эхо войны»;

- Зал, посвященный послевоенной деятельности А.И. Покрышкина;

- Кинозал.

Основу коллекции музея составляет исторический материал, состоящий из фотографий, документов, предметов, связанных с биографией А.И. Порышкина, наградных документов, орденов и медалей участников Великой Отечественной войны и ветеранов труда, фотографий и документов, рассказывающих об истории создания колледжа. В зале «Эхо войны» оформлена диорама «Воздушный бой А.И. Покрышкина в небе над Кубарью». В оформлении диорамы использованы предметы времен Великой Отечественной войны (каски, гильзы и т.п.), найденные поисковиками Калининградской области на местах боев.

Своей работой музей вносит огромный вклад в патриотическое воспитание молодежи, именно поэтому на базе музея проводится очень много мероприятий районного, областного значения. При музее работает исторический клуб «Память», который занимается поисково-исследовательской работой. Ведется переписка с музеями однополчан А.И. Покрышкина , с воинскими частями, связанными с именем А.И. Покрышкина. В музее неоднократно бывали родные А.И. Покрышкина: жена - Мария Кузьминична Покрышкина, сын - Александр Александрович Покрышкин, внуки и правнуки прославленного летчика. За 17 лет работы музея его посетили более 45 тысяч человек.

Иллюстрации:

Музей А.И. Покрышкина в ПУ N2 имени А.И. Покрышкина.