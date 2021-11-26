МУЗЕЙ А.А. ДУРОВА

Музей А.А. Дурова располагается в доме, где жил артист Анатолий Анатольевич Дуров вместе со своей семьей.

Анатолий Анатольевич выдающийся цирковой артист, принадлежащий династии Дуровых. Его отец - А.Л. Дуров - артист, выступавший в разговорном жанре, чьи искромётные шутки не оставляли равнодушным никто, именно он прославил династию Дуровых. Дебют Анатолия Анатольевича состоялся в 1914 году в цирке братьев Никитиных, А.А. Дуров вышел на сцену под псевдонимом Толик.

В 1916 году артист потерял отца, который умер от тифа в Мариуполе, а в 1920 году уезжает гастролировать за границу. Европейская публика не понимает юмора русского артиста. Тогда А.А. Дуров создаёт такое, чего Европа ещё не знала.

Благодаря своим талантам дрессировщика и актёра, который он удачно объединил, Анатолий Анатольевич создал «Театр зверей». Его аттракцион «Собачья свадьба» поразил абсолютно всех. В рамках одной сцены без присутствия дрессировщика могли выступать 30 животных: медведи-носильщики, суслики, продающие орехи, гуси с бубликами и многое другое. Также аудиторию приводила в восторг «Джаз-банд», где солировал попугай, а ему аккомпанировали обезьяны на пианино и скрипках, собаки-ударники.

После успешных гастролей по странам Европы и Америки , А.А. Дуров в 1925 году возвращается в Россию. А после посещения Таганрога, город очень полюбился А.А. Дурову, и он вместе с семьёй и, конечно, животными уже 1926 году перебрался жить туда.

Во Время гастролей в Ижевске артист трагически погиб. Его урна с прахом захоронена на старом городском кладбище. Экспозиция музея содержит 2000 экземпляров писем, документов А.А. Дурова, посетителям рассказывается о творческом пути артиста, показывают записи выступлений с участием самого Дурова с аттракционом «Собачья свадьба».

Иллюстрации

Музей А.А. Дурова.