МУЗЕЙ 13 ГЕРОЕВ

Музей 13-ти Героев Советского Союза в Тарасовском районе является единственным в своем роде.

Уникальность его заключается в том, что на территории маленького станционного поселка выдающийся подвиг совершили 13 гвардейцев 44-й Краснознаменной стрелковой дивизии 130-го гвардейского стрелкового полка. Красновка - маленькая станция на земле "Тихого Дона", на железнодорожной ветке "Миллерово - Ворошиловоград".

Эта железнодорожная ветка в годы ВОВ являлась дорогой стратегического назначения. Воинам 44 ГСД 130 ГСП была поставлена задача освободить этот участок железной дороги от группировки немецких войск, не дать продвигаться немецким эшелонам с солдатами, оружием и боеприпасами в сторону Сталинграда.

Иллюстрации:

Музей 13-ти Героев Советского Союза.