Мушкеты стрельцов и мундирное платье Екатерины II: чем удивит «Культурный выходной» в музее РВИО? Директор Музея военной истории РВИО рассказала, почему стоит посетить акцию «Культурный выходной» и что интересного ждет гостей «Стрелецких палат» и Музея военной формы одежды 6 мая. Недавний опрос ВЦИОМ показывает, что посещение музеев для россиян в последние годы становится все более популярным видом досуга, и это не может не радовать. Способствует возрастанию интереса еще и то, что государственные музеи несколько раз в год можно посетить совершенно бесплатно – для этого существуют специальные дни, которые внимательно отслеживают ценители искусства. Кроме того, существуют такие популярные акции, как «Ночь в музее» и «Ночь искусств», которые также дают возможность приобщиться к прекрасному, не раскрыв... На чтение: 2 минуты

Директор Музея военной истории РВИО рассказала, почему стоит посетить акцию «Культурный выходной» и что интересного ждет гостей «Стрелецких палат» и Музея военной формы одежды 6 мая.

Недавний опрос ВЦИОМ показывает, что посещение музеев для россиян в последние годы становится все более популярным видом досуга, и это не может не радовать. Способствует возрастанию интереса еще и то, что государственные музеи несколько раз в год можно посетить совершенно бесплатно – для этого существуют специальные дни, которые внимательно отслеживают ценители искусства. Кроме того, существуют такие популярные акции, как «Ночь в музее» и «Ночь искусств», которые также дают возможность приобщиться к прекрасному, не раскрыв свой кошелек.

Совсем недавно появилась еще одна замечательная акция – «Культурный выходной». Это общероссийский проект, воплощающий идею доступной культурной среды, когда лучшие российские музеи на 1-2 дня открывают свои двери для свободного входа. Проводит эту акцию Благотворительный фонд «Система», который уже успел провести «Культурный выходной» в Русском музее Санкт-Петербурга и Государственном Историческом музее в Москве, а спустя месяц акция прошла в Ростовском областном музее краеведения.

На этот раз участниками акции стали еще два замечательных музея, связанных с военной историей – Музей Московских стрельцов «Стрелецкие палаты», расположенный в палатах Титова, и Музей военной формы одежды, расположенный в усадьбе Тургеневых-Боткиных . Оба они являются частью Музея военной истории Российского военно-исторического общества.

Как следует из названия, музей «Стрелецкие палаты» посвящен первому регулярному войску Руси – стрельцам. Здесь посетители смогут познакомиться с историей этого воинства, своими глазами увидеть оружие стрельцов, обмундирование, а также масштабные инсталляции и макеты, дополненные художественными росписями и мультимедийными панорамами.

Музей военной формы одежды, в свою очередь, познакомит гостей с отдельными образцами русской военной формы и амуниции XVIII-XX столетий. В музее представлены уникальные предметы униформы солдат и офицеров самых именитых полков Русской Императорской армии.

Акция будет проходить в преддверии Дня Победы – 6 мая. Подробнее о том, что готовит для нас «Культурный выходной», как и где сегодня шьются образцы старинной военной формы и почему музейщики советуются с любителями исторической реконструкции, порталу «История.РФ» рассказала директор Музея военной истории Российского военно-исторического общества Елена Синицина.

«Культурный выходной» – это подарок

– Елена Валерьевна, расскажите, что это за акция – «Культурный выходной»? В чем ее суть?

– Особенность этой акции в том, что это не какой-то общегосударственный или общегородской праздник. Это просто подарок людям – и необязательно в какой-то запланированный день, который отмечен красным в календаре. Просто в этот раз выбрали 6 мая, в преддверии Дня Победы – еще один бесплатный день для посещения музея!

– А как вы организовывали эту акцию и какую роль в этом сыграл фонд «Система»? Кому принадлежит эта идея – устроить «Культурный выходной»?

– Благотворительный фонд «Система» – это достаточно известная компания-меценат. Она всегда поддерживает культуру и является попечителем Русского музея. Руководство фонда всегда с большой радостью выделяет деньги на развитие культуры для того, чтобы люди как можно больше узнавали о ней. Представители фонда сами предложили нам провести эту акцию и в преддверии Дня Победы познакомить тех, кто в данный момент времени будет находиться в Москве, с музеями, которые связаны с военной историей. Музей «Стрелецкие палаты» и Музей военной формы одежды как раз входят в их число. Да, они напрямую не относятся к Великой Отечественной войне, но мы знаем, что история России и военная история России между собой очень тесно переплетены.

– «Стрелецкие палаты» – это музей, посвященный одному конкретному роду войск, что довольно необычно. Как вам кажется, люди заинтересовались этой темой?

– «Стрелецкие палаты» – очень интересный музей. Он расположен в здании палат Титовых – это памятник архитектуры XVII – XVIII веков, который и по сей день сохранил исторический облик. В 2014-м году в здании палат открылись выставочные залы, а уже в ноябре 2015-го года здесь открылся музей, посвященный стрельцам. И, хотя наш музей довольно молодой, он уже сейчас становится популярным, судя по тому, сколько народу к нам приходит и как увеличилась посещаемость.

– В акции также примет участие Музей военной формы одежды, расскажите немного о нем. Что интересного здесь можно увидеть?

– Здесь представлены экспонаты Центрального музея Вооруженных Сил. Часть этих предметов по обоюдному согласию двух министров – Министра культуры и Министра обороны – были переданы Российскому военно-историческому обществу для их реставрации и экспонирования в стенах Музея военной формы одежды. Наша коллекция знакомит посетителей с отдельными образцами русской военной формы и амуниции XVIII – XX веков из Санкт-Петербургского Императорского интендантского музея, которую начал собирать ещё Пётр I . В экспозицию вошли 300 экспонатов, представляющие этапы эволюции и преобразования военного мундира от эффектной, но мало пригодной для ведения войны формы до практичного обмундирования в периоды царствования императоров Александра I, Николая I, Александра II, Александра III и Николая II. Здесь представлены уникальные предметы униформы солдат и офицеров самых именитых полков Русской Императорской армии. Причем, в музее экспонируется не только сама форма, но и различные сумки, лядунки, ташки, головные уборы, пояса, погоны, эполеты – огромное количество экспонатов.

Стопроцентно попадаем в подлинность вещей

– А есть какие-то экспонаты, к которым вы относитесь с особым трепетом?

– У нас очень много интересных вещей: каска Николая I, треуголка Петра III, шляпа Александра I… В этом музее собраны настоящие сокровища, потому что все вещи до единой – подлинные! И, конечно, это очень здорово – посмотреть на настоящую форму разных эпох. Интерес к этому особенно возрастает сейчас, в связи с развитием реконструкторского движения.

– Реконструкторы – ваши постоянные гости?

– Да, они часто приходят к нам. Например, сейчас мы открыли выставку к 100-летию Российской рабоче-крестьянской армии, выложили в Сеть фотографии, и многие реконструкторы писали нам, интересовались.

– Они всегда очень скрупулезно подходят к мельчайшим деталям, любят, чтобы все было максимально точно. А музейные работники прислушиваются к замечаниям реконструкторов?

– Мы стараемся сразу заручиться их поддержкой и перед тем, как что-то сделать, собираем экспертные мнения. Подлинных мундиров не так много, а показать эти образцы очень хочется, и поэтому мы шьем реконструкторские мундиры. Шьют нам их сами же «реконы»! Они действительно с большим вниманием подходят к каждой детали, каждой пуговице. Поэтому по большей части мы практически стопроцентно попадаем в подлинность вещей. И потом, есть же разнообразные таблицы, очень много книг для того, чтобы это все пошить. Приведу очень интересный пример того, как это делается. Есть такое замечательное мундирное платье Екатерины II, и подлинник этого платья хранится в Царском селе. И мы это платье будем выставлять у себя, в Музее военной формы одежды, но не подлинное, а пошитое. И чтобы его пошить именно так же, мы написали письмо в Царское село; наши мастерицы туда приехали, их пустили в хранилище, они все это платье обмеряли, осмотрели и отфотографировали. Выяснилась одна интересная деталь: сначала думали, что на воротнике тесьма, а оказалось, что это – четыре ряда пайеток. И вот сейчас это пошитое платье раскроили и отправили в Индию, потому что только там могут так скрупулезно и аккуратно проделать подобную работу. Ткани для этого наряда тоже закупались в Индии. В итоге получится почти подлинное платье! И таким образом шьется почти любой реконструкторский костюм – по музейным образцам.

– В музеи люди часто ходят семьями, а детям интересно все потрогать, сделать что-то своими руками. У тех, кто придет к вам на «Культурный выходной», будет такая возможность?

– В «Стрелецких палатах» будет два мастер-класса – в 13:00 и в 16:00. Один мастер-класс будет по древнерусской вязи, а другой – по изготовлению куклы «Птица Радость». Кроме того, каждый посетитель нашего музея может попробовать зарядить мушкет, освоить игру на барабане и письмо по древнерусским канонам. Принять участие в мастер-классах может кто угодно; думаю, это будет интересно как детям, так и взрослым!

Напоминаем, что акция «Культурный выходной» будет проходить 6 мая: в музее «Стрелецкие палаты» – с 10 до 20 часов, а в Музее военной формы одежды – с 11 до 20. Вход бесплатный!