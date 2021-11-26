МОСОЛКИНА ТАТЬЯНА ВАЛЕНТИНОВНА

Родилась в 1954 г. Окончила Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского в 1976 г.

Кандидатская диссертация : Пропаганда колониальной экспансии в Англии начала XVII в. (Саратов, 1983).

Докторская диссертация : Социально-экономическое развитие Бристоля в XIV-XV вв. (Саратов, 1997).

Доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории Института истории и международных отношений НИ "Саратовского государственного университета им Н.Г. Чернышевского".

Область интересов : английский город раннего нового времени, история повседневности, эпоха Реставрации в Англии в восприятии современников, проблема взаимовосприятия.

Сочинения: Город Бристоль в XIV-XV веках. Экономика, общественные отношения, социальная психология. 1997;

Возникновение ранних форм производства в сукноделии Бристоля в XIV–XV вв. // Средневековый город, 1991. Вып. 10;

Внешняя торговля Бристоля в XIV–XV вв. // Средневековый город, 1997. Вып. 11;

Некоторые аспекты разложения цеховой организации в Бристоле XIV–XV вв. // Средневековый город. 1998. Вып. 12;

Место Бристоля в политических событиях Англии XIV–XV вв. // Средневековый город, 1998. Вып. 13;

Джон Смит – авантюрист, колонизатор, теоретик // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. Вып.8. М., 2002;

От средневековых паломничеств к современному туризму // Туризм и культурное наследие. Вып. 1. Саратов, 2002;

Франко-бургундский военный конфликт последней трети XV века и позиция Англии // Военно-исторические исследования в Поволжье. Вып. 5. Саратов, 2003.

Климатические аномалии в Англии второй половины XVII века // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия История. Международные отношения. 2014. Т. 14. Вып. 4. С. 73-77.

Наука, общество и власть в Англии в период реставрации // Современное общество: человек, власть, экономика. Матер. III междунар. науч. конф. Саратов: ИЦ «Наука», 2014. С. 68-475.

Строительная «горячка» в Англии эпохи Реставрации: проблема социальной самоидентификации// Историческое прошлое и образы истории. Саратов, 2013. С. 301-306.

Отношение к католикам в Англии в период Реставрации // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: История. Международные отношения. 2013. Т. 13. Вып. 3. С. 40-43.

Частное коллекционирование в Англии во второй половине XVII века как форма исторической памяти // Известия Саратовского университета. Новая серия. Новая серия. Серия: История. Международные отношения. 2012. Т. 12. Вып. 2. С. 41-44.

Культурная и интеллектуальная жизнь английского города эпохи Реставрации в восприятии современников // Известия Саратовского университета. Новая серия. Новая серия. Серия: История. Международные отношения. 2012. Т. 12. Вып. 4. С. 17-20.

Французский город середины XVII века глазами английского путешественника // Туризм и культурное наследие. Саратов, 2011. Вып. 8. С. 24-30.

Частные библиотеки в Англии XVII века // Культурное пространство города. Саратов, 2010. С. 3-8.