МОСКОВСКОЕ НУМИЗМАТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

МОСКОВСКОЕ НУМИЗМАТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО - российское научное общество, объединение коллекционеров- нумизматов .

Соз­да­но в 1888 году уча­ст­ни­ка­ми круж­ка ну­миз­ма­тов при Мо­с­ков­ском ар­хео­ло­ги­че­ском об­ще­ст­ве. С 1913 года со­стоя­ло при Ис­то­рическом му­зее. Сре­ди чле­нов (130 человек в 1913 году) - А.А. Боб­рин­ский, В.П. Зу­бов, Н.П. Ли­ха­чёв, А.А. Кар­зин­кин, А.Д. Не­ча­ев, А.В. Ореш­ни­ков (наи­бо­лее ак­тив­ный член общества), Л.А. Треть­я­ков, С.И. Чи­жов. Из­да­ва­ло свои «Тру­ды…» (том 1-3, 1893-1905), «Ну­миз­ма­ти­че­ский сбор­ник» (том 1-3, 1911-1915).

Пред­се­да­те­ли: Н.М. Тур­бин (1888-1889), В.К. Тру­тов­ский (1889-1998, 1904-1919), Ф.И. Про­ве (1898-1904). В 1924 году пре­кра­ти­ло су­ще­ст­во­ва­ние, его ну­миз­ма­тическая кол­лек­ция и биб­лио­те­ка пе­ре­да­ны Ис­то­рическому му­зею. В 1987 году вос­соз­да­но (председатель - Г.А. Ще­ти­нин), с 1990 года из­да­ёт «Ну­миз­ма­ти­че­ский сбор­ник» (к 2010 году выш­ло 16 но­ме­ров; 6-й но­мер за 1999 год пол­но­стью по­свя­щён ис­то­рии общества).

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