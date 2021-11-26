МОСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (МПГУ)

МОСКО́ВСКИЙ ПЕДАГОГИ́ЧЕСКИЙ ГО­СУ­ДА́РСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕ́Т (МПГУ) - один из круп­ней­ших цен­тров пе­да­го­гического об­ра­зо­ва­ния в РФ.

Ве­дёт ис­то­рию от Московских выс­ших жен­ских кур­сов (осно­ва­ны в 1872 году), пре­об­ра­зо­ван­ных в 1918 году во Второй МГУ, на ба­зе пе­да­го­гического факультета ко­то­ро­го в 1930 году был соз­дан Московский государственный педа­го­гический институт (МГПИ).

В 1937-1960 годы с МГПИ объ­е­ди­ни­лись Ин­ду­ст­ри­аль­но-пе­да­го­гический институт им . К. Либк­нех­та , Де­фек­то­ло­гический институт, Го­род­ской пе­да­го­гический институт им. В.П. По­тём­ки­на. В 1941-1990 годы но­сил имя В.И. Ле­ни­на. Современный ста­тус с 1990 года.

Ста­нов­ле­ние и раз­ви­тие на­учно-ме­то­дических школ в МПГУ свя­за­но с Л.В. Зан­ко­вым , А.В. За­по­рож­цем, И.А. Каи­ро­вым, Б.И. Пу­ри­ше­вым и др.

В раз­ное вре­мя в университете пре­по­да­ва­ли В.А. Вар­са­нофь­е­ва, В.П. Ефа­нов, А.Ф. Ло­сев, И.И. Минц , П.С. Но­ви­ков, А.Л. На­роч­ниц­кий, А.В. Пё­рыш­кин, С.Д. Сказ­кин и др.

В со­ста­ве университета (2010 год): 18 факультетов, 106 ка­федр, 5 фи­лиа­лов, меж­фа­куль­тет­ская творческая ла­бо­ра­то­рия; 16 учеб­но-на­учных цен­тров; н.-и. ла­бо­ра­то­рия «Пси­хо­ло­гия спо­соб­но­стей»; Центр ин­фор­мационных пе­да­го­гических тех­но­ло­гий; Ин­фор­мационно-ана­ли­тический центр по про­бле­мам пре­по­да­ва­ния безо­пас­но­сти жиз­не­дея­тель­но­сти; НИИ ком­плекс­ных про­блем не­пре­рыв­но­го пе­да­го­гического об­ра­зо­ва­ния; НИИ ди­дак­ти­ки выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния; 4 аг­ро­био­ло­гические стан­ции в Мо­с­ков­ской и Ка­луж­ской об­лас­тях, Фун­даментальная библиотека (1872 год, од­на из круп­ней­ших в Рос­сии, свыше 2 млн. то­мов), Му­зей ис­то­рии МПГУ (1990 год), издательство «Про­ме­тей».

Из­да­ют­ся газеты «Пе­да­го­ги­че­ский уни­вер­си­тет», «Учё­ные за­пис­ки» (с 1934 года).

Обу­ча­ют­ся около 30 тыс. сту­ден­тов (2011 год).

В 2009 году вклю­чён в Государственный свод осо­бо цен­ных объ­ек­тов куль­тур­но­го на­сле­дия на­ро­дов РФ.

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