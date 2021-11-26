МОСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (МПГУ)
МОСКО́ВСКИЙ ПЕДАГОГИ́ЧЕСКИЙ ГОСУДА́РСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕ́Т (МПГУ) - один из крупнейших центров педагогического образования в РФ.
Ведёт историю от Московских высших женских курсов (основаны в 1872 году), преобразованных в 1918 году во Второй МГУ, на базе педагогического факультета которого в 1930 году был создан Московский государственный педагогический институт (МГПИ).
В 1937-1960 годы с МГПИ объединились Индустриально-педагогический институт им. К. Либкнехта, Дефектологический институт, Городской педагогический институт им. В.П. Потёмкина. В 1941-1990 годы носил имя В.И. Ленина. Современный статус с 1990 года.
Становление и развитие научно-методических школ в МПГУ связано с Л.В. Занковым, А.В. Запорожцем, И.А. Каировым, Б.И. Пуришевым и др.
В разное время в университете преподавали В.А. Варсанофьева, В.П. Ефанов, А.Ф. Лосев, И.И. Минц, П.С. Новиков, А.Л. Нарочницкий, А.В. Пёрышкин, С.Д. Сказкин и др.
В составе университета (2010 год): 18 факультетов, 106 кафедр, 5 филиалов, межфакультетская творческая лаборатория; 16 учебно-научных центров; н.-и. лаборатория «Психология способностей»; Центр информационных педагогических технологий; Информационно-аналитический центр по проблемам преподавания безопасности жизнедеятельности; НИИ комплексных проблем непрерывного педагогического образования; НИИ дидактики высшего образования; 4 агробиологические станции в Московской и Калужской областях, Фундаментальная библиотека (1872 год, одна из крупнейших в России, свыше 2 млн. томов), Музей истории МПГУ (1990 год), издательство «Прометей».
Издаются газеты «Педагогический университет», «Учёные записки» (с 1934 года).
Обучаются около 30 тыс. студентов (2011 год).
В 2009 году включён в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ.