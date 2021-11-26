МОСКОВСКИЙ КАМЕРНЫЙ ХОР
МОСКО́ВСКИЙ КА́МЕРНЫЙ ХОР - государственный хор.
Основан в 1972 году как Камерный хор Росконцерта, с 1977 году современное название, с 1991 года академический.
Основатель, художественный руководитель и главный дирижёр - В.Н. Минин.
Основу первого состава образовали студенты и преподаватели Государственного музыкально-педагогического института им. Гнесиных.
Первый концерт состоялся в 1972 году на сцене московского Дома учёных.
Деятельность Московского камерного хорас самого начала направлена на пропаганду современной русской музыки: сочинений Г.В. Свиридова («Ночные облака», аудиозапись), В.А. Гаврилина («Перезвоны», аудиозапись) и других композиторов. Наряду с исполнением западно-европейской классики, хор способствовал возрождению на концертной эстраде старинной русской музыки (хоровые концерты Д.С. Бортнянского, С.А. Дегтярёва), выступал с редко звучавшими произведениями (Месса А.Т. Гречанинова и др.).
Хор часто выступает и записывает русскую музыку за рубежом, в 2000-е годы изданы диски «Антология русской духовной музыки», «Russian Voices» и др.
В 2005 году хор впервые в Лондоне исполнил кантаты С.И. Танеева «Иоанн Дамаскин» и «По прочтении псалма» (с Российским национальным оркестром под управлением М.В. Плетнёва).
О деятельности Московского камерного хора снят фильм «Русские святыни» (2006 год).