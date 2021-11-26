МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РОССИИ (УНИВЕРСИТЕТ МГИМО)
МОСКО́ВСКИЙ ГОСУДА́РСТВЕННЫЙ ИНСТИТУ́Т МЕЖДУНАРО́ДНЫХ ОТНОШЕ́НИЙ (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РОССИ́И (УНИВЕРСИТЕ́Т МГИМО) - один из старейших университетских центров страны по подготовке специалистов в области международных отношений.
Создан в 1944 году в результате преобразования международного факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (основан в 1943 году) в самостоятельный вуз в составе трёх факультетов: международного, экономического и правового.
В 1954 году на основе слияния МГИМО с Московским институтом востоковедения (преемник Лазаревского училища, создан в 1815 году) было открыто восточное отделение.
К МГИМО отошла и знаменитая Лазаревская библиотека, крупнейшая библиотека востоковедческой литературы в Москве.
В 1958 году в МГИМО влился Институт внешней торговли Министерства внешней торговли СССР (основан в 1934 году в Ленинграде, позднее переведён в Москву). В 1969 году открыты факультеты: международно-правовой, международной журналистики, в 1991 году - международного бизнеса и делового администрирования, в 1998 году - политологии.
В 1994 году МГИМО получил статус университета.
С 1994 года функционирует Международный институт управления, с 1996 года - Институт европейского права, с 2000 года - Международный институт энергетической политики и дипломатии, с 2006 года - Европейский учебный институт, с 2009 году - Институт дополнительного профессионального образования.
Среди научных подразделений МГИМО - Институт международных исследований (ИМИ, 2009 год), Центр прикладных проблем мировой экономики и наукоёмких технологий (2010 год).
В 1999 году на базе МГИМО образована Российская ассоциация международных исследований. С МГИМО связана деятельность Л.Н. Иванова, Н.Н. Иноземцева, Е.В. Тарле, С.Л. Тихвинского, А.В. Торкунова (ректор с 1992 года, академик РАН), В.Г. Трухановского, Ю.П. Францева и др.
В составе МГИМО (2011 год): 8 факультетов, 6 учебных институтов, 68 кафедр; Научная библиотека им. И.Г. Тюлина, Музей истории МГИМО (1984 год).
Издаются: газеты «Международник» (1968 год), «Московский журнал международного права» (1991 год), журналы - «MajorDom» (2005 год), «Мировое и национальное хозяйство» (2006 год), «Право и управление. XXI век» (2006 год), «Вестник МГИМО» (2008 год), «КОСМОПОЛИС» (1997 год); электронный журнал «Вся Европа. ru» (2006 год); «Аналитические записки ИМИ» (2004 год), «Аналитические доклады ИМИ» (2005 год); сборник «Свежий взгляд» (2007 год; работы молодых учёных) и др.
Обучаются около 6 тыс. студентов (2011 год).