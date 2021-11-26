МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (МГГУ)

МОСКО́ВСКИЙ ГОСУДА́РСТВЕННЫЙ ГО́Р­НЫЙ УНИВЕРСИТЕ́Т (МГГУ) - один из круп­ней­ших в Рос­сии учеб­ных и на­учных цен­тров в об­лас­ти гор­ной промышленности.

Со­здан в 1930 году на ба­зе гор­но­го факультета Московской гор­ной ака­де­мии (ос­но­ва­на в 1918 году) как Московский гор­ный институт (МГИ).

В 1962 году пре­об­ра­зо­ван в Московский институт ра­дио­элек­тро­ни­ки и гор­ной элек­тро­ме­ха­ни­ки. С 1966 года вновь МГИ.

Совр. ста­тус с 1993 года. С университетом свя­за­на дея­тель­ность А.Д. Ар­хан­гель­ско­го, И.М. Губ­ки­на, В.В. Ржев­ско­го, А.А. Ско­чин­ско­го, А.О. Спи­ва­ков­ско­го, А.М. Тер­пи­го­ре­ва, Л.Д. Ше­вя­ко­ва и др.

В со­ста­ве ин­сти­ту­та (2010 год): 5 учеб­ных факультетов, 39 ка­федр, издательство «Гор­ная кни­га» (1993 год), биб­лио­те­ка .

Из­да­ют­ся: «Гор­ный ин­фор­ма­ци­он­но-ана­ли­ти­че­ский бюл­ле­тень» (с 1992 год), «На­уч­ный вест­ник» (с 2010 года) и др.

Об­уча­ют­ся свыше 6,5 тыс. сту­ден­тов (2010 год).

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