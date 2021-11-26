МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (МГГУ)
МОСКО́ВСКИЙ ГОСУДА́РСТВЕННЫЙ ГО́РНЫЙ УНИВЕРСИТЕ́Т (МГГУ) - один из крупнейших в России учебных и научных центров в области горной промышленности.
Создан в 1930 году на базе горного факультета Московской горной академии (основана в 1918 году) как Московский горный институт (МГИ).
В 1962 году преобразован в Московский институт радиоэлектроники и горной электромеханики. С 1966 года вновь МГИ.
Совр. статус с 1993 года. С университетом связана деятельность А.Д. Архангельского, И.М. Губкина, В.В. Ржевского, А.А. Скочинского, А.О. Спиваковского, А.М. Терпигорева, Л.Д. Шевякова и др.
В составе института (2010 год): 5 учебных факультетов, 39 кафедр, издательство «Горная книга» (1993 год), библиотека.
Издаются: «Горный информационно-аналитический бюллетень» (с 1992 год), «Научный вестник» (с 2010 года) и др.
Обучаются свыше 6,5 тыс. студентов (2010 год).