МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ (МАИ, МАРХИ)

МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ИН­СТИ­ТУТ (МАИ, МАРХИ) - выс­шее учеб­ное за­ве­де­ние, про­ект­ный и на­учный центр. С 1995 года государственная ака­де­мия.

Соз­дан в 1933 году на ба­зе Ар­хи­тек­тур­но-стро­ительного института (АСИ, ор­га­ни­зо­ван в 1930 году на ос­но­ве объ­е­ди­не­ния ар­хитектурного факультета Вху­теи­на и ар­хитектурного от­де­ле­ния ин­же­нер­но-стро­ительного факультета МВТУ) и стал един­ст­вен­ным в СССР спе­циа­ли­зированным учеб­ным за­ве­де­ни­ем, го­то­вив­шим ис­клю­чи­тель­но ар­хи­тек­то­ров.

При МАИ бы­ли от­кры­ты ас­пи­ран­ту­ра (1934 год) и факультет ар­хитектурного усо­вер­шен­ст­во­ва­ния (1943-1949 годы). Обу­че­ние ос­но­вы­ва­лось на 2-сту­пен­ча­той сис­те­ме, при­ня­той ещё во Вху­те­ма­се, - об­щая под­го­тов­ка и обу­че­ние на спе­циа­ли­зиранных ка­фед­рах, в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рой в 1934 году соз­да­ны основное от­де­ле­ние (вве­де­ние в ар­хитектурное про­ек­ти­ро­ва­ние) и 3 спе­циа­ли­зированных факультета: ар­хи­тек­ту­ры жи­лых и об­щественных зда­ний, промышленных со­ору­жений и пла­ни­ров­ки на­се­лён­ных мест. До 1936 года кур­со­вые и ди­плом­ные про­ек­ты в МАИ на­хо­ди­лись под влия­ни­ем идей по­сткон­ст­рук­ти­виз­ма. В это вре­мя в институте пре­по­да­ва­ли круп­ные мас­те­ра российского аван­гар­диз­ма: А.А. и В.А. Вес­ни­ны, И.А. и П.А. Го­ло­со­вы, В.Ф. Крин­ский, Н.А. Ла­дов­ский, К.С. Мель­ни­ков, А.В. Щу­сев .

Под влия­ни­ем объ­яв­лен­но­го в СССР в 1930-х годах кур­са на ос­вое­ние клас­сического на­сле­дия сис­те­ма ар­хитектурного об­ра­зо­ва­ния на­ча­ла ко­рен­ным об­ра­зом ме­нять­ся с 1936 года по­сле при­гла­ше­ния И.В. Жол­тов­ско­го , пред­ло­жив­ше­го собственную ме­то­ди­ку пре­по­да­ва­ния и творческого про­ек­ти­ро­ва­ния, ос­но­ван­но­го на об­ра­ще­нии к клас­сической ар­хитектурной тра­ди­ции, пре­имущественно итальянского Воз­ро­ж­де­ния (в этих фор­мах вы­пол­ня­лись про­ек­ты со­вер­шен­но раз­лич­ных по функ­ци­ям зда­ний: ГЭС, ав­то­за­вод, ди­пло­ма­тическая вил­ла, боль­ни­ца, те­атр, му­зей, дом от­ды­ха и др.).

На про­ект­ных ка­фед­рах в это вре­мя пре­по­да­ва­ли: Г.Б. Бар­хин и М.Г. Бар­хин, А.В. Вла­сов, Г.Я. и В.Я. Мов­ча­ны, В.Н. Се­мё­нов, С.Е. Чер­ны­шёв, М.О. Барщ, А.К. Бу­ров, М.П. Па­рус­ни­ков, И.Н. Со­бо­лев и др. Под руководством Бу­ро­ва шёл экс­пе­ри­мент по вне­дре­нию ин­ду­ст­ри­аль­ных ме­то­дов строи­тель­ст­ва из круп­ных бло­ков. На ка­фед­ре ис­то­рии ар­хи­тек­ту­ры и ис­кусства (с 1960-х годов - ис­то­рии ар­хи­тек­ту­ры и гра­до­строи­тель­ст­ва) лек­ции по ис­то­рии ар­хи­тек­ту­ры и искусства чи­та­ли М.В. Ал­па­тов, Д.Е. Ар­кин, С.В. Без­со­нов, Н.И. Бру­нов, А.А. Си­до­ров, А.Г. Габ­ри­чев­ский.

С конца 1950-х годов под влия­ни­ем по­ста­нов­ле­ния ЦК ВКП(б) «Об уст­ра­не­нии из­ли­шеств в про­ек­ти­ро­ва­нии и строи­тель­ст­ве» (1955 год) обу­че­ние в МАИ ста­ло ори­ен­ти­ро­вать­ся на жё­ст­кий функ­цио­на­лизм, ти­пи­за­цию и но­вые ин­же­нер­но-тех­нические ме­то­ды круп­но­па­нель­но­го и круп­но­блоч­но­го строи­тель­ст­ва. Научно-исследовательская дея­тель­ность в МАИ при­об­ре­ла в 1960-1980-е годы фун­даментальный ха­рак­тер. Под руководством А.В. Бу­ни­на и позд­нее Т.Ф. Са­ва­рен­ской сфор­ми­ро­ва­лась та­кая дис­ци­п­ли­на, как ис­то­рия гра­до­строи­тель­но­го искусства. По­пыт­ка про­ти­во­сто­ять уни­фи­ци­рованным приё­мам фор­мо­об­ра­зо­ва­ния, сло­жив­шим­ся под дав­ле­ни­ем стро­ительного ком­плек­са, спо­соб­ст­во­ва­ла по­яв­ле­нию в МАРХИ кон­цеп­ту­аль­но­го ме­то­да про­ек­ти­ро­ва­ния, из ко­то­ро­го вы­рос­ло дви­же­ние т. н. бу­маж­ной ар­хи­тек­ту­ры (Ю.И. Ав­ва­ку­мов, А.С. Брод­ский, Д.В. Ве­лич­кин, И.В. Ут­кин, М.А. Фи­лип­пов).

В составе МАРХИ (2010 год) 4 факультета - об­щей, фун­да­мен­таль­ной, специальной под­го­тов­ки и ве­чер­ний; институт го­то­вит спе­циа­ли­стов в об­лас­ти ар­хи­тек­ту­ры жи­лых и об­щественных зда­ний, промышленных со­ору­же­ний, сель­ских на­се­лён­ных мест и ланд­шафт­ной ар­хи­тек­ту­ры, тео­рии и прак­ти­ки гра­до­строи­тель­ст­ва, рес­тав­ра­ции и ре­кон­ст­рук­ции зда­ний, тео­рии и ис­то­рии ар­хи­тек­ту­ры, ди­зай­на ар­хитектурной сре­ды. В струк­ту­ру института вхо­дит му­зей МАРХИ, из­да­ёт­ся «Вест­ник МАРХИ». Обу­ча­ют­ся свыше 1,4 тыс. сту­ден­тов.

С мо­мен­та ос­но­ва­ния институт раз­ме­ща­ется в зда­ни­ях бывшей усадь­бы Во­лын­ских - Во­рон­цо­вых на ул. Ро­ж­де­ст­вен­ка (1730-е годы, архитектор П.М. Ероп­кин; пе­ре­строе­на в 1760-х годы в фор­мах клас­си­циз­ма). В начале XIX века усадь­ба была пе­ре­да­на Ме­ди­ко-хи­рур­гической ака­де­мии, с 1860-х годов в ней раз­ме­ща­лось Стро­га­нов­ское училище тех­нического ри­со­ва­ния, для ко­то­ро­го по про­ек­ту архитектора С.У. Со­ловь­ё­ва был час­тич­но пе­ре­стро­ен главный дом, соз­дан улич­ный фа­сад с май­о­ли­ко­вы­ми ук­ра­ше­ния­ми (1890-е годы). Ря­дом с ним для мас­тер­ских учи­ли­ща по­строе­но од­но из пер­вых в Мо­ск­ве зда­ний из мо­но­лит­но­го же­ле­зо­бе­то­на (1914 год, инжинер А.В. Куз­не­цов). По­сле 1917 года в зда­ни­ях учи­ли­ща раз­ме­ща­лись Вху­те­мас–Вху­те­ин, за­тем АСИ и МАИ (МАРХИ).

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