МОРСКОЙ МУЗЕЙ

Морской музей Дальневосточного мореходного училища.

Музей ДМУ был создан в 1977 года в честь 50-летия училища. С тех пор история училища сохраняется в документах, портретах, фотографиях, экспонатах, собранных в нем. Первые документы относятся к 20-м годам ХХ века, когда было решено открыть рыбопромышленный техникум в городе Владивостоке. В витринах выставлены документы первых выпускников; выпускников и студентов, участников Великой отечественной войны . Устроены два стенда, один из которых посвящен Героям Социалистического труда, другой - тем выпускникам, чьи имена носят различные суда. В музее собраны различные материалы, посвященные военному циклу, который существовал в ДВМУ много лет. В витринах выставлены макеты боевых кораблей, портреты знаменитых русских флотоводцев. Достойное место занимают различные приборы, найденные или снятые с судов: рында, якорь, приборы, находящиеся на рабочем месте штурмана, штурвал, телеграф, макеты тралов и так далее. Нашлось место и макетам рыбацких судов, изготовленных курсантами промышленного отделения. Особого упоминания удостоился выпускник училища, бывший командующий Тихоокеанским флотом контр-адмирал Федоров.тПочетное место занимает красное знамя с вышитым на нем орденом Трудового Красного Знамени, которым ДВМУ награждено в 1977 году. Особой популярностью пользуются альбомы, оформленные выпускниками разных лет. Сегодня музей также пополняется новыми материалами: стендами, макетами судов, подаренных нашими партнерами и курсантами. Музей служит не только курсантам и студентам ДВМУ, т.к. каждый год первые уроки учащихся начинаются с экскурсии в это святое место. В музее встречаются выпускники училища, приходят школьники города, он участвует в профориентационной работе.

Иллюстрации:

Морской музей Дальневосточного мореходного училища.