МОРОЗОВ БОРИС АФАНАСЬЕВИЧ

МОРОЗОВ БОРИС АФАНАСЬЕВИЧ - российский ре­жис­сёр, заслуженный де­ятель ис­кусств РФ (1992 год), народный артист РФ (1998 год).

В 1967 году окон­чил Че­ля­бин­ский по­ли­тех­нический институт (при ко­то­ром в 1963 году совместно с бра­том А.А. Мо­ро­зо­вым соз­дал сту­денческий те­атр эс­т­рад­ных ми­ниа­тюр «Ма­не­кен»; с 1992 года му­ни­ци­паль­ный те­атр).

По­сле окон­ча­ния в 1973 году ГИТИСа (курс А.А. По­по­ва) ра­бо­тал в те­ат­рах Москвы: в 1973-1977 годы в ЦТСА («Пти­цы на­шей мо­ло­до­сти» И.П. Дру­цэ, 1973 году, совместно с Б.А. Льво­вым-Ано­хи­ным; «Ко­ва­лё­ва из про­вин­ции» И.М. Дво­рец­ко­го, 1975 год; «Спут­ни­ки» по В.Ф. Па­но­вой , 1976 год), в 1977-1981 годы в Те­ат­ре им. К.С. Ста­ни­слав­ско­го («Брысь, ко­ст­ля­вая, брысь!» С. Шаль­тя­ни­са, 1978 год; «Си­ра­но де Бер­же­рак» Э. Рос­та­на, 1980 год), в 1981-1982 годы в Те­ат­ре им. Вл. Мая­ков­ско­го («Смот­ри­те, кто при­шёл!» В.К. Ар­ро, 1982 год), в 1983-1987 годы в Те­ат­ре им. А.С. Пуш­ки­на (главный режиссер; «Лу­на в фор­точ­ке» Р.К. Фе­де­нё­ва и «Я - жен­щи­на» В.И. Ме­реж­ко, оба 1984 год; «День По­бе­ды сре­ди вой­ны» И.Г. Га­ру­ча­ва и П.А. Хо­тя­нов­ско­го, 1985 год), в 1988-1995 годы в Ма­лом те­ат­ре («Ле­ший» А.П. Че­хо­ва, 1988 год; «…и Аз воз­дам» С.А. Куз­не­цо­ва, 1990 год; «Убий­ст­во Гон­за­го» Н. Йор­да­но­ва, 1991 год; «Го­ря­чее серд­це» А.Н. Ост­ров­ско­го, 1992 год; «Пре­ступ­ная мать, или Вто­рой Тар­тюф» П. Бо­мар­ше, 1994 год; «Пир по­бе­ди­те­лей» А.И. Сол­же­ни­цы­на, 1995 год).

С 1995 года главный режиссер ЦТРА: «Серд­це не ка­мень» А.Н. Ост­ров­ско­го (1996 год), «Мно­го шу­ма из ни­че­го» (1996 год), «Отел­ло» (1999 год) и «Гам­лет» (2006 год) У. Шек­спи­ра, «На дне» М. Горь­ко­го (1998 год), «Ши­нель» по Н.В. Го­го­лю (2009 год), «Веч­но жи­вые» В.С. Ро­зо­ва (2010 год), «Гос­по­жа ми­ни­стер­ша» Б. Ну­ши­ча (2011 год) и др.

Б.А. Морозов тя­го­те­ет к яр­кой те­ат­раль­но­сти, его по­ста­нов­ки от­ли­ча­ют эф­фект­ные ми­зан­сце­ны, чув­ст­во сти­ля. Ста­вит спек­так­ли в других те­ат­рах и за ру­бе­жом. С 1997 года пре­по­да­ёт в РАТИ, профессор (с 1999 года). Сни­ма­ет­ся в ки­но («Бы­ст­рее соб­ст­вен­ной те­ни», «День ко­ман­ди­ра ди­ви­зии», «Кар­на­вал» и др.).