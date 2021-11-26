МОНАСТЫРЩИНСКИЙ МУЗЕЙ

Монастырщинский историко-краеведческий музей.

19 июня 2009 года в день празднования 80-летия Монастырщинского района состоялось открытие Монастырщинского районного историко-краеведческого музея. В фондах музея насчитывается около 500 единиц хранения.

Информационно-просветительскую функцию выполняет этнографический зал. Коллекция этого зала свидетельствует о хозяйственных занятиях, культуре населения Монастырщинской волости. Одежда из льна, шерсти, обувь из лыка, посуда и утварь предметы обихода из глины, дерева, металла, всё это - культурное наследие ушедшей исторической эпохи.

Патриотическую и трудовую тему продолжает зал боевой и трудовой Славы Монастырщинского района, освещающий события от тревожного 1941 года до наших дней. В духе боевых и трудовых традиций здесь экспонируются различный документальный материал, фотографии, личные вещи солдат и генералов, воинов исполнявших свой долг в горячих точках, отражены трудовые вехи жителей Монастырщинского района.

Эмоциональную сопричастность к жизни родного края усиливает выставочный зал, в котором работают выставки творческих людей района. Заслуживает внимание современная экспозиция нашего музея, посвящённая воинам-интернационалистам «Афганистан болит в моей душе». Здесь экспонируются письма, документы, фотографии солдат в годы службы в Афганистане и современной жизни.

Современная экспозиция, посвящённая Аллее Героев в поселке Монастырщина включает различный информационный фотоматериал, личные вещи дважды Героя Советского Союза Главного маршала авиации Колдунова Александра Ивановича, генерала армии пограничных войск Матросова Вадима Александровича и других участников Великой Отечественной войны и Героев Социалистического труда уроженцев Монастырщинского района.

Иллюстрации:

Монастырщинский историко-краеведческий музей.