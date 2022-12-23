МИЛОВ, ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ

Милов, Леонид Васильевич (28.07.1929, Москва — 17.11.2007, там же) — российский историк, академик Российской академии наук (2000).

Окончил исторический факультет МГУ (1953). В 1957 под руководством М. Н. Тихомирова защитил кандидатскую диссертацию, посвященную источниковедению экономических примечаний к Генеральному межеванию, в 1975 — докторскую, рассматривающую проблемы формирования всероссийского аграрного рынка в XVIII—XIX вв. С 1960 работал на историческом факультете Московского государственного университета, профессор (1978), заведующий кафедрой истории России до начала XIX в. (с 1989). В 1966—1976 работал также в Институте истории СССР. Академик отделения историко-филологических наук (секция истории) РАН (2000, член-корреспондент с 1990).

В 1960—1970-х приобрел известность как один из ведущих специалистов по применению количественных методов в исторических исследованиях, по источниковедению массовых источников XVII—XIX вв. (монографии «Всероссийский аграрный рынок XVIII — начала XX вв.», 1974, в соавторстве с И. Д. Ковальченко, «Тенденции аграрного развития России первой половины XVII столетия», 1986, в соавторстве с. М. Б. Булгаковым, И. М. Гарсковой).

В монографии «Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса» (М., 1998; 2 изд., М., 2006; удостоена Государственной премии РФ, 2000) предложил концепцию истории России как страны с минимальным объемом совокупного прибавочного продукта, что, по мысли ученого, оказало определяющее воздействие на особенности государственного и общественного устройства. Одновременно им были предложены оригинальные решения целого ряда давно обсуждавшихся в историографии проблем (причины возникновения крепостничества, длительного существования общины, особенностей развития внутреннего аграрного рынка и мн. др.).

Занимался также проблемами средневекового периода отечественной истории, предложил подход к атрибуции древнерусских литературных памятников с помощью анализа особенностей стиля с применением математических методов (коллективная монография «От Нестора до Фонвизина», 1998), решил ряд вопросов, связанных с историей древнерусского права, с палеографическими особенностями утраченной рукописи Слова о полку Игореве, и др.

Лит. : Горский А. А., Хитров Д. А. Жизнь и творчество академика Л. В. Милова // Особенности российского исторического процесса. Сб. ст. памяти академика Л. В. Милова. М., 2009; Черненко Д. А. Л. В. Милов — исследователь социально-экономической истории России // Русь, Россия: Средневековье и Новое время. Выпуск 6: Шестые чтения памяти академика РАН Л. В. Милова. М., 2019. Д. А. Хитров.