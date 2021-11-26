МИХАЙЛОВСКИЙ МУЗЕЙ

Михайловский историко-краеведческий музей.

Музей создан группой ветеранов Гражданской и Великой Отечественной войны , ветеранов труда: Изербаков И.Я, Пименов В.И., Колосов В.И., Пильников Н.И., Кузнецов К.И. На средства ветеранов - земляков: Ватлина П.И., Грязнова З.К., Фокина А.И., Михайловской бумажной фабрики.

В музее собран богатейший материал по истории города. Посетителей музея интересуют разделы: этнографии , прикладного искусства, нумезматики, коллекция минералов области, редкие документы, фотоматериалы, оружие, награды наших земляков.Здание построено в 1830-х годах бывший купеческий особняк, состоящий из двух красивых кирпичных зданий и деревянных дворовых построек. Единственное в городе здание Х1Х века, сохранившееся полностью.

Иллюстрации:

Михайловский историко-краеведческий музей.