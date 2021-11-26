МИХАЙЛОВ АДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ

МИХА́ЙЛОВ АДРЕ́Й ДМИ́ТРИЕВИЧ. Российский ли­те­ра­ту­ро­вед, член-корреспондент РАН (1994 год).

Окон­чил фи­ло­ло­гический факультет МГУ (1955 год).

Ра­бо­тал в ИМЛИ РАН (с 1961 года).

Пе­ча­тал­ся с 1957 года.

Ав­тор ра­бот по ис­то­рии и по­эти­ке французской литературы, срав­нительному ли­те­ра­ту­ро­ве­де­нию , тек­сто­ло­гии: «Фран­цуз­ский ры­цар­ский ро­ман и во­про­сы ти­по­ло­гии жан­ра в сред­не­ве­ко­вой ли­те­ра­ту­ре» (1976 год), «Ста­роф­ран­цуз­ская го­род­ская по­весть фаб­лио и во­про­сы спе­ци­фи­ки сред­не­ве­ко­вой па­ро­дии и са­ти­ры» (1986 год), «Фран­цуз­ский ге­рои­че­ский эпос: Во­про­сы по­эти­ки и сти­ли­сти­ки» (1995 год). Представитель ред­кол­ле­гии се­рии «Ли­те­ра­тур­ные па­мят­ни­ки» (2007-2009 года).

Сочинения:

От Ф. Вий­о­на до М. Пру­ста. М., 2009–2010. Т. 1–2;

До Ф. Вий­о­на, до М. Пру­ста. М., 2011.