МИХАЙЛОВ АДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ
МИХА́ЙЛОВ АДРЕ́Й ДМИ́ТРИЕВИЧ. Российский литературовед, член-корреспондент РАН (1994 год).
Окончил филологический факультет МГУ (1955 год).
Работал в ИМЛИ РАН (с 1961 года).
Печатался с 1957 года.
Автор работ по истории и поэтике французской литературы, сравнительному литературоведению, текстологии: «Французский рыцарский роман и вопросы типологии жанра в средневековой литературе» (1976 год), «Старофранцузская городская повесть фаблио и вопросы специфики средневековой пародии и сатиры» (1986 год), «Французский героический эпос: Вопросы поэтики и стилистики» (1995 год). Представитель редколлегии серии «Литературные памятники» (2007-2009 года).
Сочинения:
От Ф. Вийона до М. Пруста. М., 2009–2010. Т. 1–2;
До Ф. Вийона, до М. Пруста. М., 2011.