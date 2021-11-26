МИХАЙЛЕНКО ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ

Родился 23.08.1946. Окончил Уральский государственный университет в 1968 г., Римский университет «Ла Сапьенца» в 1977-1978 гг.

Кандидатская диссертация : «Политика держав оси Рим-Берлин в Юго-Восточной Европе от заключения «стального пакта» до вступления Италии в войну (май 1939-июнь 1940 гг.)», 1974.

Докторская диссертация : История итальянского фашизма в национальной историограии (Киев, 1988).

Доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и истории международных отношений, директор Департамента международных отношений Института социальных и политических наук Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина.

Пезидент Свердловского фонда развития итальянской культуры «Данте Алигьери», президент Екатеринбургского комитета общества «Данте Алигьери» (Италия), президент Уральского отделения Ассоциации содействия ООН, президент Уральского отделения Ассоциации европейских исследовании, академик Международной педагогической академии. Вице-президент международной Ассоциации IUS PRIMI VIRI (Рим), член научного совета журнала Nuova Storia Contemporanea (Италия)

Область интересов : Теория и история межд. отношений, история европейских идей и ин-та ЕС, история Италии, итальянский фашизм.

Сочинения: Фашизм и проблемы модернизации // Межд. отношения накануне Второй мировой войны: Тезисы межвузовского семинара 2 ноября 1993 г. Екатеринбург, 1993;

Il lavoro promozionale ai diritti umani in Russia (Перспективы работы по образованию в области прав человека в России) // La strategie comuni per I’alfabetizzione dei Ministri, 1995;

Centro e pereferia nello Stato Russo (Центр и периферия а Российском государстве) // Relazioni Internationali. Milano. 1995. Аgоstо;

Итальянская историография о происхождении и сущности фашизма. Свердловск, 1985;

Итальянский фашизм: основные вопросы историографии. Свердловск, 1987;

L’idea russa e il nuovo ordine Europeo. Pisa, 1991;

Теория международных отношений: философское введение. Екатеринбург, 1998;

Россия в новом геополитическом пространстве. Екатеринбург, 1999.