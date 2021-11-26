МИХАЛКОВ НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ
МИХАЛКОВ НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ - российский режиссёр, актёр, продюсер, народный артист РСФСР (1984 год).
Сын С.В. Михалкова, брат А.С. Кончаловского, внук П.П. Кончаловского, правнук В.И. Сурикова.
В кино с 1959 года (роль школьника в фильме «Солнце светит всем»).
В 1963-1966 годы учился на актёрском отделении Театрального училищаща им. Б.В. Щукина (мастерская Л.М. Шихматова). В 1971 году окончил режиссёрский факультет ВГИКа (мастерская М.И. Ромма).
В первых киноролях создал образ типичного молодого «шестидесятника» - искреннего, ироничного и внутренне свободного: Вадим («Приключения Кроша»), Коля («Я шагаю по Москве»), Никита («Не самый удачный день»). В образах, созданных в конце 1960-х - 1970-х годах, воплотил чувство трагической неприкаянности, внутренней горечи за несостоявшуюся жизнь: Нелидов («Дворянское гнездо»), Минский (т/ф «Станционный смотритель»), Алексей Устюжанин («Сибириада») и др.
Режиссёрские работы (первый полнометражный фильм - «Свой среди чужих, чужой среди своих», 1974 год; фильмы: «Раба любви», 1976 год; «Неоконченная пьеса для механического пианино», 1977 год, пр. Мкф в Сан-Себастьяне; «Пять вечеров», 1979 год; «Несколько дней из жизни И.И. Обломова», 1980 год; «Родня», 1982 год; «Без свидетелей», 1983 год, пр. Мкф в Москве) демонстрировали виртуозную работу с актёрами и мастерское владение различными жанрами (приключенческое кино, драма, трагикомедия, гротеск).
Ведущие темы Н.С. Михалкова-режиссёра - сохранение культурной и национальной идентичности в периоды исторических переломов или безвременья, уникальность отдельной личности. Внимание к проблеме истинных и мнимых ценностей сочеталось в его фильмах 1970-1980-х годов с тонким ощущением социальной среды и детальной разработкой реалий различных эпох.
В условиях копродукции созданы фильмы: «Очи чёрные» (с Италией, 1987 год), «Урга - территория любви» (с Монголией, 1991 год, главна премия Мкф в Венеции; Государственная премия РФ, 1993 год), «Сибирский цирюльник» (с США, 1998 год; Государственная премия РФ, 1999 год).
Среди других фильмов: документальные «Анна: от 6 до 18» (1993 год), «Сентиментальное путешествие на родину» (1995 год), «Отец» и «Мама» (оба 2003 год); игровые «Утомлённые солнцем» (1994 год, Гран-при Мкф в Канне, премия «Оскар»; Государственная премия РФ, 1995 год), «12» (2007 год), «Утомлённые солнцем 2. Предстояние» (2010 год), «Утомлённые солнцем 2. Цитадель» (2011 год).
Автор цикла телепрограмм «Никита Михалков. Русский выбор» (2003 год). Основатель и генеральный продюсер кинокомпании «ТРИТЭ» (1987 год).
Соавтор сценариев ко многим своим и другим фильмам; среди них – «Ненависть» (совместно с Э.Я. Володарским), «Транссибирский экспресс» (совместно с А.А. Адабашьяном при участии А.С. Кончаловского; Государственная премия Казахской ССР, 1978 год, оба 1978 год).
Снимался в большинстве своих картин, а также в фильмах «Портрет жены художника», «Инспектор ГАИ», «Вокзал для двоих», «Униженные и оскорблённые», «Ревизор», «Жмурки», телесериале «Статский советник» и др.
С 1977 года преподаёт на Высших курсах сценаристов и режиссёров.
Президент Российского фонда культуры (с 1993 года), член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству (1996-2011 годы), председатель Союза кинематографистов РФ (с 1998 года), президент Мкф в Москве (с 1999 года).
Награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени (2005 год). Командор ордена Почётного легиона (1994 год).
Сочинения:
Сибирский цирюльник. М., 2004 (совм. с Р. Ибрагимбековым);
Прямая речь. М., 2011.