МЕЙЕР МИХАИЛ СЕРАФИМОВИЧ

Родился 30.08.1936, г. Москва. Окончил Институт восточных языков при МГУ в 1960 г.

Кандидатская диссертация , 1965 г. Докторская диссертация : "Социально-политический кризис Османской империи в XVIII в." (1990).

Директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) при МГУ (1994—2012), президент Института стран Азии и Африки с декабря 2012 года, заведующий кафедрой истории Ближнего и Среднего Востока ИСАА МГУ (1990).

Область интересов : История стран Ближнего и Среднего Востока в средние века и новое время; социально-политические процессы в современной Турции.

Сочинения: Османская империя в XVIII веке: черты структурного кризиса. М.: ГИВЛ, 1991.

История Турции в средние века и новое время (совместно с Д. Е. Еремеевым). М.: МГУ, 1992.

Социально-экономический строй Османской империи в XVII—XVIII веках // История стран Азии и Африки в нов. время. — М.: 1971. С. 215—232.

Некоторые черты аграрных отношений в Османской империи // Историография стран Востока: (Проблемы феодализма). — М.: 1977. С. 179—293.

О соотношении светской и духовной власти в османской политической системе в XVI—XVIII вв. // Ислам в истории народов Востока. — М., 1981. С. 51-62.

Экономические проблемы Османской империи XVI—XVIII вв. в современной турецкой и западной историографии // Соц.-экон. проблемы генезиса капитализма. — М., 1984, С. 224—248.

Новые явления социально-политической жизни Османской империи во второй половине XVII—XVIII в. // Османская империя: Система государственного управления и этнорелигиозн. отношения. — М., 1986. С. 55-185.

Османская империя // Всемирная история экономической мысли. Т. 1. — М., 1987. С. 343—353.

Вместо введ.: Внешнеэкон. связи Османской империи в современной немарксистской историографии // Внешнеэкономические связи Османской империи в нов. время (конец XVIII — начало XX в.). — М. 1989. С. 7-24.

Особенности экономической жизни городов Османской империи в XV—XVIII вв./ Зарубежный Восток. Вопросы экономической истории городов. — М., 1990. С.5-32.

Кризис имперских порядков: меняющиеся отношения центра и периферии / Османская империя: государственная власть и социально- политическая структура. — М., 1992, С.66-81.

Османская империя в XIV—XV вв. / История Востока. Т. 2. — М., 1995. С. 493—504.

Основные этапы ранней истории русско-турецких отношений / Османская империя: проблемы внешней политики и отношений с Россией. — М., 1996. С. 47-117.