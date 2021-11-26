МЕЛЬЯНЦЕВ Виталий Альбертович

Окончил МГУ в 1956 г. Кандидат исторических наук (1981); доктор экономических наук (1996).

Заведующий кафедрой международных экономических отношений Института стран Азии и Африки при МГУ им. М.В. Ломоносова.

Область интересов : Моделирование экономического развития стран Азии и Африки; компаративный анализ долговременных тенденций и факторов экон. роста стран Востока, Запада и России.

Сочинения: Экономический рост стран Магриба. М., 1984;

Восток и Запад во втором тысячелетии: экономика, история и современность. М., 1996;

Россия, крупные страны Востока и Запада: контуры долговременного экон. развития // Россия и окружающий мир: контуры развития. М., 1996;

Восточноазиатская модель экон. роста: важнейшие составляющие, достоинства и изъяны. М., 1998.

Долгосрочные тенденции, контртенденции и факторы экономического роста развитых и развивающихся стран."Ключ-С" Москва, 2015, 80 с.

Анализ важнейших трендов глобального экономического роста. ИД «Ключ-С» М, 2013, 40 с.

Развитые и развивающиеся страны в эпоху перемен (Сравнительная оценка эффективности роста в 1980-2000-е гг.). ИД "Ключ-С" Москва, 2009, 216 с.