МЕЛЬНИКОВ Виталий Вячеславович

Российский ре­жис­сёр, заслуженный де­ятель ис­кусств РСФСР (1977), народный артист РСФСР (1987).

Окон­чив в 1952 ре­жис­сёр­ский ф-т ВГИКа (мас­тер­ская С. И. Ют­ке­ви­ча, М. И. Ром­ма), до 1963 ра­бо­тал на Ле­нингр. ки­но­сту­дии на­уч­но-по­пу­ляр­ных филь­мов. С 1964 на «Лен­филь­ме». Пол­но­мет­раж­ным иг­ро­вым ре­жис­сёр­ским де­бю­том М. стал ф. «На­чаль­ник Чу­котки» (1967), иро­нич. уто­пия о мо­ло­дом боль­ше­ви­ке, пы­тав­шем­ся ус­та­но­вить сов. власть на Чу­кот­ке. Ра­бо­ты М. 1970-х гг. – ча­ст­ные ис­то­рии обык­но­вен­ных лю­дей, в фор­ме прит­чи рас­кры­вав­шие серь­ёз­ные со­ци­аль­ные про­бле­мы: пси­хо­ло­гич. ме­ло­дра­ма «Ма­ма вы­шла за­муж» (1970), ли­рич. ко­ме­дия «Семь не­вест еф­рей­то­ра Збруе­ва» (1971), иро­нич. ки­но­по­весть «Ксе­ния, лю­би­мая же­на Фё- ­до­ра» (1974), тра­ги­ко­ме­дии «Здрав­ст­вуй и про­щай» (1973) и «Стар­ший сын» (т/ф, 1975). От­кры­ти­ем в жан­ре эк­ра­ни­за­ции клас­си­ки 19 в. ста­ли филь­мы «Же­нить­ба» по Н. В. Го­го­лю (1978) и «Чу­жая же­на и муж под кро­ва­тью» по Ф. М. Дос­то­ев­ско­му (т/ф, 1984), где ушед­шая эпо­ха об­ре­ла чер­ты пре­крас­но­го ми­ра, ра­зи­тель­но от­ли­чав­ше­го­ся от сов. дей­ст­ви­тель­но­сти 1970-х гг. Дра­матич. при­го­во­ром этой дей­ст­ви­тель­но­сти про­зву­чал т/ф «От­пуск в сен­тяб­ре» (эк­ра­ни­за­ция пье­сы «Ути­ная охо­та» А. В. Вам­пи­ло­ва, 1979). Гро­те­ск­ный об­раз стра­ны соз­дан в ф. «Уни­кум» (1984). С кон. 1980-х гг. М. на­чал ра­бо­тать в ис­то­ри­ко-пси­хо­ло­гич. жан­ре: ф. «Пер­вая встре­ча, по­след­няя встре­ча» (1987) нёс в се­бе чер­ты со­ци­аль­ной са­ти­ры, а в кар­ти­нах «Цар­ская охо­та» (1990), «Ца­ре­вич Алек­сей» (1997), «Бед­ный, бед­ный Па­вел» (2003) иро­нич. ин­то­на­ция сме­ни­лась дра­ма­ти­че­ской. В филь­мах М., мас­те­ра тон­кой ра­бо­ты с ак­тё­ра­ми, свои луч­шие ро­ли сыг­ра­ли О. И. Даль, О. Н. Еф­ре­мов, Н. П. Ка­ра­чен­цов , М. И. Ко­но­нов, Е. П. Ле­о­нов, С. А. Люб­шин и др. Сре­ди др. филь­мов: «Две строч­ки мел­ким шриф­том» (1981), «Вый­ти за­муж за ка­пи­та­на» (1985), «Чи­ча» (1991), «По­след­нее де­ло Ва­рё­но­го» (1994), «Лу­ной был по­лон сад» (2000), «Агит­бри­гада "Бей вра­га!"» (2008). Ав­тор и со­автор сце­на­ри­ев не­ко­то­рых сво­их филь­мов. С 1989 М. худ. рук. сту­дии «Го­лос» (при «Лен­филь­ме»). В 1995–2004 пред­се­да­тель С.-Пе­терб. сою­за ки­не­ма­то­гра­фи­стов.

Сочинение:

Жизнь, ки­но. СПб., 2005.

Автор стаьи: А. В. Шпа­гин.