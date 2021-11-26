МЕЛЕУЗОВСКИЙ МУЗЕЙ

Мелеузовский историко-краеведческий музей.

В апреле 1967 года, в канун 50-летия Октябрьской революции, бюро райкома партии по инициативе директора средней школы №2 Викторина Сергеевича Танатарова своим решением создало комиссию по устройству районного музея. Музей боевой и трудовой славы был создан 4 ноября 1967 года на базе музея школы №2. Первым общественным директором стал ветеран войны, пенсионер Михаил Викторович Духанин.

В августе 1986 года музей стал филиалом Башкирского государственного объединенного музея (с 1993 года - Национальный музей РБ). С 2006 года музей - автономное учреждение культуры и искусства.

В фондах музея хранится более 18 тысяч материальных и письменных источников - свидетельств 250-летней истории Мелеуза. Мелеузовский музей в своих фондах имеет больше всего письменных и фотографических источников. Собран большой фонд нумизматики (более 1400 единиц), в основном, благодаря кладу медных монет XVIII-XIX веков, найденному на территории района в с.Александровка. Более 300 предметов относятся к фонду этнографии. Наиболее значимыми предметами среди них являются предметы национальной одежды и домотканые изделия, принадлежавшие народам, населяющим наш район: чувашам, башкирам, русским, мордва и так далее. Собирается фонд живописи, состоящий из произведений мелеузовских художников. Самые древние памятники, имеющие отношение к территории, на которой появился Мелеуз, экспонируются в зале природы. Диорама флоры и фауны Мелеузовского района, остатки морских организмов, палеонтологические (зубы, часть бивня мамонта) и археологические памятники (часть каменных жерновов, шлак медного производства, датируемых ХVII-ХV веками до новой эры, бронзовый топор-кельт).

Большой просторный зал посвящен истории Мелеуза, прошедшего в своем станов-лении долгий путь от маленькой, затерянной на тракте Уфа-Оренбург извозчичьей остановки до города республиканского значения. Зал делится на разделы по вехам развития Мелеуза: зал дореволюционной истории, советского периода, Великой Отечественной войны , В разделе старого Мелеуза экспозиции показывают, как поселение, жители которого почти не имели земельных угодий, жило извозом, ремеслом и торговлей. В разделе советского периода Мелеуз показан в годы революции, гражданской войны, времени коллективизации и индустриализации, как районный центр и рабочий поселок. Среди экспонатов времен гражданской войны 1918-1921 годов - оружие, гильзы от снарядов, денежные знаки, хлебная карточка, красноармейские грамоты. В экспозиции, посвященной Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, представлены оружие, боевые и юбилейные награды, письма, фотографии военных лет мелеузовцев. Заключительный раздел зала истории показывает промышленный город, каким Мелеуз стал в 1958 году Имеющиеся экспозиции о промышленных предприятиях города, образовании и культуре дополнены домашним интерьером городского жителя середины ХХ века. Здесь же рассказано о мелеузовцах, известных в республике и стране.

Иллюстрации:

Мелеузовский историко-краеведческий музей.