МАЯК, ИЯ ЛЕОНИДОВНА

Маяк, Ия Леонидовна (27.09.1922, Москва — 16.12.2018, там же) — советский и российский историк-антиковед, специалист в области истории Древнего Рима и римского права. Доктор исторических наук (1983), профессор (1986), заслуженный профессор Московского университета (1996). М. — выпускница исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова (1948), в котором работала с 1962 на кафедре истории древнего мира исторического факультета. Научным руководителем М. был Н. А. Машкин , а после его смерти в 1950 — К. К. Зельин. В 1954 М. защитила кандидатскую диссертацию «Взаимоотношения Рима и италийских союзнических общин в III—II вв. до н. э. (до гракханского движения)», в 1983 — докторскую диссертацию «Генезис римского полиса (социально-экономические проблемы древнейшего Рима)». Редактор первого перевода на русский язык и переводчик «Римских древностей» Дионисия Галикарнасского (2005). Автор более 150 научных и научно-методических работ. Главные научные интересы М. находились в области изучения архаического Рима от его истоков до середины IV в. до н. э., социально-экономических и политических процессов на ранних стадиях становления и развития римской государственности, теоретических вопросов, связанных с пониманием феномена гражданской общины ( полис , цивитас). Награждена орденом Почета (2005).

Соч. : Взаимоотношения Рима и италийцев в III—II вв. до н. э. (до гракханского движения). М., 1971 (2020); Рим первых царей: Генезис римского полиса. М., 1983; Римляне ранней Республики. М., 1993 (2019); Римские древности по Авлу Геллию: история, право. М., 2012 (2015).

Лит. : Юбилей Ии Леонидовны Маяк // Вестник древней истории. 2012. № 3. С. 152—154; Magistra Gentis Romanae. Памяти Ии Леонидовны Маяк. М., 2020. А. М. Сморчков.