«МАТИ» РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

«МАТИ» РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ - имени К.Э. Циолковского - круп­ный учеб­ный и на­уч­но-ис­сле­до­ва­тель­ский центр, город Мо­ск­ва .

Ве­дёт ис­то­рию от ос­но­ван­но­го в 1932 году Московского ди­ри­жаб­ле­строительного института (МДИ), с 1933 года Ди­ри­жаб­ле­строительный учеб­ный ком­би­нат (с 1935 года имени К. Э. Ци­ол­ков­ско­го), вклю­чаю­щий МДИ и Воз­ду­хо­пла­вательную шко­лу. В 1939 году МДИ ре­ор­га­ни­зо­ван в Московский институт ин­же­не­ров гражданского воздушного фло­та, с 1940 года Московский авиа­ци­он­ный тех­но­ло­гический институт (МАТИ), с 1993 года уни­вер­си­тет, с 1996 года современное название.

В центре сфор­ми­ро­ва­лись и ус­пеш­но раз­ви­ва­ют­ся на­учные шко­лы в об­лас­тях: вы­со­ко­тем­пе­ра­тур­ной сверх­про­во­ди­мо­сти; ма­те­риа­лов с «па­мя­тью фор­мы», ла­зер­ной тех­ни­ки и тех­но­ло­гии; элек­трон­но-ион­но-плаз­мен­ных про­цес­сов; «ин­тел­лек­ту­аль­ных» ком­по­зи­тов на ос­но­ве ке­ра­ми­ки, по­ли­ме­ров, ме­тал­лов, уг­ле­ро­да, а так­же на­но­тех­но­ло­гий, CALS- и ин­фор­мационных тех­но­ло­гий и др.

В соз­да­нии на­учных школ при­ни­ма­ли уча­стие П. Г. Ба­ба­ев­ский, Е. Л. Би­би­ков, А. Ф. Ва­силь­ев, В. В. Ва­силь­ев, М. Н. Гал­кин, А. М. Ге­вор­кян, О. П. Глуд­кин, В. И. Ер­шов, Б. А. Ко­ла­чев, А. И. Кол­паш­ни­ков, Г. П. Ле­о­нов, В. Ф. Ма­нуй­лов, Б. С. Ми­тин, А. А. Не­уст­ру­ев, В. К. Но­сов, Б. Д. Ор­лов, О. В. По­пов, Е. И. Сте­па­ны­чев, М. Н. Степ­нов, В. М. Су­ми­нов, Е. Б. Тро­стян­ская, В. К. Фё­до­ров, Л. А. Хво­ро­сту­хин, М. А. Ха­нин.

Университет - го­лов­ной вуз Учеб­но-ме­то­дического объ­е­ди­не­ния по об­ра­зо­ва­нию в об­лас­ти ма­те­риа­ло­ве­де­ния, тех­но­ло­гии ма­те­риа­лов и по­кры­тий, ко­то­рое вклю­ча­ет 48 ву­зов. В со­ста­ве университета (2010 год): 6 ба­зо­вых факультетов, Институт мо­ло­дёж­ной по­ли­ти­ки и со­ци­аль­ных тех­но­ло­гий, Институт раз­ви­тия но­вых об­ра­зо­вательных тех­но­ло­гий, Институт элек­трон­ных форм обу­че­ния, 2 института це­ле­вой под­го­тов­ки спе­циа­ли­стов, фи­ли­ал в городе Сту­пи­но и факультет в городе Ра­мен­ское Московской об­лас­ти. Обу­ча­ют­ся свыше 9 тысяч сту­ден­тов.

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