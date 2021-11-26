«МАТИ» РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«МАТИ» РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ - имени К.Э. Циолковского - крупный учебный и научно-исследовательский центр, город Москва.
Ведёт историю от основанного в 1932 году Московского дирижаблестроительного института (МДИ), с 1933 года Дирижаблестроительный учебный комбинат (с 1935 года имени К. Э. Циолковского), включающий МДИ и Воздухоплавательную школу. В 1939 году МДИ реорганизован в Московский институт инженеров гражданского воздушного флота, с 1940 года Московский авиационный технологический институт (МАТИ), с 1993 года университет, с 1996 года современное название.
В центре сформировались и успешно развиваются научные школы в областях: высокотемпературной сверхпроводимости; материалов с «памятью формы», лазерной техники и технологии; электронно-ионно-плазменных процессов; «интеллектуальных» композитов на основе керамики, полимеров, металлов, углерода, а также нанотехнологий, CALS- и информационных технологий и др.
В создании научных школ принимали участие П. Г. Бабаевский, Е. Л. Бибиков, А. Ф. Васильев, В. В. Васильев, М. Н. Галкин, А. М. Геворкян, О. П. Глудкин, В. И. Ершов, Б. А. Колачев, А. И. Колпашников, Г. П. Леонов, В. Ф. Мануйлов, Б. С. Митин, А. А. Неуструев, В. К. Носов, Б. Д. Орлов, О. В. Попов, Е. И. Степанычев, М. Н. Степнов, В. М. Суминов, Е. Б. Тростянская, В. К. Фёдоров, Л. А. Хворостухин, М. А. Ханин.
Университет - головной вуз Учебно-методического объединения по образованию в области материаловедения, технологии материалов и покрытий, которое включает 48 вузов. В составе университета (2010 год): 6 базовых факультетов, Институт молодёжной политики и социальных технологий, Институт развития новых образовательных технологий, Институт электронных форм обучения, 2 института целевой подготовки специалистов, филиал в городе Ступино и факультет в городе Раменское Московской области. Обучаются свыше 9 тысяч студентов.